Förskollärare/specialpedagog till Gröndals förskoleområde
Värnamo Kommun / Speciallärarjobb / Värnamo Visa alla speciallärarjobb i Värnamo
2025-10-14
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.Publiceringsdatum2025-10-14Beskrivning
Välkommen att söka tjänst som specialpedagog och förskollärare med placering Gröndals förskoleområde, Ekbacken, Pepparmyntan och Hånger förskola i Värnamo kommun.
Tjänsten är en kombinerad specialpedagog och förskollärartjänst. Vi arbetar för en likvärdig utbildning för alla barn, samt ett systematiskt barnhälsoarbete med fokus på hälsofrämjande- och tidigt förebyggande arbete/insatser.Dina arbetsuppgifter
Som specialpedagog har du en enastående möjlighet att påverka förutsättningarna för varje barns utveckling genom att driva ett förebyggande/främjande arbete och bidra med kompetens ur ett specialpedagogiskt perspektiv.
I det utvecklande arbetet kommer du bland annat att:
- Stödja och handleda förskolans arbetslag med fokus på förhållningssätt, bemötande och utveckling av pedagogiska, sociala och fysiska lärmiljöer
- Initiera, genomföra och driva utbildningsinsatser
- Samarbeta med rektorer och ingå i ledningsteam och specialpedagoggrupp
- Vara delaktig i analysarbetet på individ- grupp- och organisationsnivå
I det utredande arbetet kommer du bland annat att:
- Genomföra kartläggningar
- Vara ett stöd i implementeringen av insatser
- Vara ett stöd i uppföljnings- och utvärderingsarbetet
- Samverka med vårdnadshavare i utformning av stöd
- Samverka med andra aktörer inom kommun och region
Som förskollärare ska du utföra en Förskollärares uppdrag enligt skollag och läroplan. Du ska samverka och leda ditt arbetslag utifrån en förskollärares uppdrag och ansvar.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad specialpedagog och legitimerad förskollärare. Som person har du god förmåga att samarbeta och skapa goda relationer. Du kan arbeta självständigt och strukturerat, samt ta eget ansvar och egna initiativ. Du deltar i det systematiska kvalitets- och utvecklingsarbete som pågår där du förmår analysera, utvärdera och föreslå förändringar samt tar del av ny forskning och litteratur inom område specialpedagogik. Du är tydlig och lösningsinriktad samt har en förmåga att skapa engagemang och arbetsglädje. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi vill att du bifogar personligt brev och cv där du berättar om dig själv, dina tankar och erfarenheter.Anställningsvillkor
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas.
Barn- och utbildningsförvaltningen. Vår förvaltning ansvarar för förskolor, grundskolor, gymnasieskola, vuxenutbildning och kulturskola i kommunen. Tillsammans utbildar vi 7500 barn- och elever i en trygg och inspirerande miljö att växa och utvecklas på. Läs mer om oss på: https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/barn--och-utbildningsforvaltningen.html
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: http://www.varnamo.se/ Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/450". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värnamo kommun
(org.nr 212000-0555) Arbetsplats
Gröndals förskoleområde Kontakt
Alma Velic, rektor 0370-77679 Jobbnummer
9554845