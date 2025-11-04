Förskollärare sökes till uteförskolan Stock och sten
2025-11-04
Ref: 20252576
Är du en legitimerad förskollärare med passion för utomhuspedagogik? Vill du vara en del av ett engagerat team med stark vi-känsla och höga ambitioner? Då kan du vara den vi söker!
Om arbetsplatsen
Uteförskolan stock och sten ligger vackert belägen i Pildammsparken. Förskolan har sex avdelningar varav tre ligger ute i parken med tillhörande vindskydd. Hela förskolan totalrenoverades under våren 2024 och nya vindskydd i parken byggdes. Förskolan har ca 100 barn idag och dagarna spenderas mestadels utomhus.
I rektorsområdet finns fem förskolor som alla är centralt placerade intill och i Pildammsparken. Vi har nära till alla våra förskolor och kan promenera emellan dem. Inom rektorsområdet finns möjlighet att skapa de bästa förutsättningarna för alla att utvecklas. Vi har kollegiala nätverk utifrån yrkeskategorier mellan förskolorna för samtliga medarbetare. Fokus är en god arbetsmiljö som ger alla medarbetare utrymme att utvecklas och växa i sin yrkesroll. Vi behövs i vår organisation och vi är alla lika viktiga i "Barnens bästa förskola". Våra förskolor ingår i Erasmusprojekt där vi jobbskuggar i Berlin vilket våra medarbetare får möjlighet att delta i.
På Uteförskolan Stock och Sten arbetar vi i nära samspel med naturen och låter barnens nyfikenhet och idéer vara vår kompass. Vi är stolta över vårt systematiska kvalitetsarbete som genomsyrar hela verksamheten och skapar en trygg, utvecklande och inspirerande miljö för både barn och pedagoger.
I vårt rektorsområde arbetar vi projekterande utifrån barnens intressen och funderingar. Leken och upptäckarglädjen används som utgångspunkt i den pedagogiska verksamheten. Personalen organiserar utbildningen så att barnen ges rikligt med tid, rum och material som är anpassat efter ålder, intresse samt behov. Vår vision är Rätten att vara och bli sig själv. Vårt arbete med värdegrunden och inkludering tar stor plats i vårt gemensamma lärande.
Förskoleförvaltningen är en av Malmös största förvaltningar. Vi har cirka 4500 medarbetare som varje dag möter cirka 15 500 barn och deras vårdnadshavare på någon av våra 190 förskolor. Inom förskolan i Malmö stad får du löpande kompetensutveckling, tydliga karriärmöjligheter och ett nära ledarskap. Läs mer på malmo.se/förskolekarriär
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobbPubliceringsdatum2025-11-04Dina arbetsuppgifter
Som förskollärare hos oss arbetar du för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola. Du leder och utvecklar den pedagogiska verksamheten tillsammans med resten av arbetslaget. Du har ett särskilt ansvar för undervisningen, och arbetar med läroplanen som bas utifrån varje barns kunskaper, erfarenheter och specifika förutsättningar. Alla förskollärare i Malmö stad har schemalagd tid (5 tim/vecka) för reflektion, dokumentation och lärande med kollegor.
Det finns stora möjligheter att påverka och utveckla undervisningen tillsammans med kollegor. Barnens tankar och idéer ska vara i fokus och är vår utgångspunkt i arbetet framåt. Genom pedagogisk dokumentation i Tempus synliggör vi barnens lärprocesser och det är ett verktyg för oss i utvecklingen och utvärderingen av vår undervisning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har förskollärarlegitimation. Vi vill gärna att du bidrar med engagemang, kreativitet och ett driv att utveckla verksamheten. Du trivs med att arbeta självständigt och flexibelt i en utomhusmiljö, där du utgår från barnens behov och intressen. Du möter varje barn med respekt och lyhördhet, har ett professionellt förhållningssätt och värnar om goda relationer med vårdnadshavare och kollegor.
Du behöver trivas med att arbeta utomhus i alla väder. Du behöver ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Det är meriterande om du utöver svenska talar ett annat språk samt har handledarutbildning för förskollärare då vi är en partnerförskola.
Barnen på vår förskola önskar att du som söker ska vara bra på att hjälpa, leka, spela spel, pyssla och kunna många språk.
Vi som ledning önskar att du har en kunskap inom området dokumentation och det är meriterande om du har erfarenhet av något dokumentationssystem såsom Tempus eller Unicum då Tempus är vårt redskap.
Som pedagog hos oss är du närvarande i ditt arbete och har ett särskilt intresse för språkutveckling och hållbar utveckling.
Varmt välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Anställningsform:Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 260112Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. För att beställa utdraget se Skola eller förskola | Polismyndigheten (polisen.se)
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Biträdande rektor
Jonna Håkansson jonna.hakansson@malmo.se 0705-75 45 70 Jobbnummer
9588145