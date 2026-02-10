Förskollärare sökes till unik förskola
Lite om oss
Förskolan Gläntan ligger i direkt närhet till stora naturområden i Sätra med anslutning till Mälaren.
Vår målsättning är att få trygga, nyfikna, kreativa och initiativrika barn, som genom leken känner glädje i att lära och undersöka tillsammans med andra.
Vår förskola jobbar med lärande för en hållbar utveckling och undervisar utifrån läroplanen med inspiration från pedagogiken Reggio Emilia sedan 1994 med samma ledning, och ägare (Moa Gehlin som för övrigt blir din mentor) vilket är grunden för en hög kvalité samt en strukturerad och trygg förskola som följer tidens utveckling inom förskolans värld.
Enligt Moa Gehlin som både är ägare och VD sedan starten 1994 är en viktig del i framgången för Förskolan Gläntans personalens medvetna förhållningssätt gentemot barn och hållbart lärande. Målet är en förskola med medforskande, aktiva pedagoger som uppmuntrar och inspirerar barnen att ställa produktiva frågor.
Oavsett vilket prioriterat mål som förskolan arbetar utifrån, är grunden för arbetet att barnen lär genom att upptäcka och experimentera i en unik miljö.
Förskolan Gläntan är en mötesplats med tre avdelningar för barn mellan 1-5 år. Publiceringsdatum2026-02-10Dina arbetsuppgifter
Som förskollärare hos oss kommer du få en ledande roll där du planerar arbetet, genomför uppföljningar samt analyserar för att förbättra och utveckla verksamheten tillsammans med arbetslaget.
Vi söker dig som vill arbeta med oss på Förskolan Gläntan, idag är vi åtta förskollärare och 3 barnskötare på tre avdelningar. Vi ser helst att du har arbetat inom förskolan några år innan du utbildade dig till Förskollärare.
Vi vill att du är med och bygger upp och utvecklar lärmiljöer med egna idéer, som inspirerar och lockar till utforskande och lek där barnen alltid står i centrum.
Med hjälp av verktyg som observation, dokumentation och reflektion synliggör vi barns lärandeprocesser och tar ut riktning för nästa steg i det pedagogiska arbetet.
I arbetet med att utveckla verksamheten finns också en nyfiken och aktiv ledning, Ateljerista som kommer vara ditt bollplank, som kommer med idéer och tips för att berika din professionalitet .
Vi ser den pedagogiska dokumentationen som en självklar del i vårt systematiska kvalitetsarbete, samt ett bra kollegialt samarbete med flera förskollärare där vi skapar förutsättningar för barnens lärande i projektarbetet.
I olika mötesforum diskuterar och reflekterar du tillsammans med kollegor kring barnens utforskande och lärande.
Hos oss möter du engagerade och kompetenta kollegor och får tillgång till digitala verktyg, samt ständig kompetens utbildning och en tydlig organisation.
Vårt digitala verktyg är Tyra. Se mera på vår hemsida.
Moa har en mycket unik och gedigen bakgrund med sin uppväxt i Italien i en mycket erkänd konstnärsfamilj.
En bättre chef och ledare kan du inte få, om du vill utvecklas i din roll som förskollärare. Kvalifikationer
Nu söker vi dig som har förskollärarutbildning samt en förskollärarlegitimation med flera års erfarenhet av att vara förskollärare.
Vi ser gärna manliga sökande då vi vill ha en blandad grupp med manliga och kvinnliga Förskollärare.
Vi erbjuder vi dig
Planeringstid flera timmar i veckan
Arbetskläder
Friskvårdsbidrag
Studieresor till Reggio Emilia (gäller förskollärare)
Fortlöpande konferenser med teambuilding för att säkerställa vårt team
En helt unik arbetsplats, där du får möjligheten att utvecklas både som person och pedagog
Sist men inte minst, kompetenta och professionella kollegor och en ledning som alltid är på plats och lyhörd.
Nu välkomnar vi dig att söka denna heltidstjänst hos oss som förskollärare.
Med Vänliga Hälsningar
Moa Gehlin/Magnus Danielsson Så ansöker du
