Förskollärare sökes till The International Preschool AB - Biskopsgården
2025-10-01
Allmänt
Förskollärare med legitimation sökes till The International Preschool AB
Detta är en tidsbegränsad anställning som täcker för en förskollärare som är studieledig, från November 2025 till 31st juni 2026.Publiceringsdatum2025-10-01Om företaget
The International Preschool AB (IPS AB) söker en engagerad och legitimerad förskollärare till en av våra förskolor med start i oktober 2025.
IPS AB grundades 1989 i Göteborg och är en fristående förskola för barn i åldrarna 1-6 år. Vi har verksamhet på fyra platser i Göteborg: Majorna, Älvsborg, Guldheden och Biskopsgården.
Vår verksamhet bygger på den svenska läroplanen för förskolan (Lpfö18) och präglas av kreativa teman, individanpassat lärande samt en värdegrund som främjar mångfald, genusperspektiv, demokrati och jämlikhet.
På IPS AB talar vi främst svenska och engelska, men våra pedagoger kommer från hela världen och bidrar med en rik mångfald av språk och kulturer, vilket stärker vår multikulturella miljö.
Mer information om oss hittar du på vår hemsida: www.theinternationalpreschool.se.
Vi söker dig som:
Har en svensk förskollärarexamen och legitimation, eller en utländsk förskollärarexamen med svensk legitimation från Skolverket.
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift för att verka i vårt multikulturella team.
Vi erbjuder:
En mångkulturell arbetsmiljö med kollegor från hela världen.
Stöd från en närvarande och pedagogiskt engagerad ledning.
Regelbundna APT-möten varje månad.
Friskvårds bidrag.
Kollektivavtal för trygga anställningsvillkor.
Avsatt tid för pedagogisk planering.
Mentorskap för nyutexaminerade förskollärare.
Möjlighet att delta och påverka det systematiska kvalitetsarbetet.
Delaktighet i utformningen av den pedagogiska verksamheten.
Gemensamma aktiviteter vid terminsstart och avslutning.
Kollegialt lärande med fokus på flerspråkighet och mångfald.
Välkommen med din ansökan!
Om du delar vår värdegrund och vill bidra till en kreativ och inspirerande förskolemiljö, ser vi fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Behöver din CV, personligt brev, Förskollärare legitimation
E-post: alison@ipsab.org Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Förskollärare Biskops Nov 2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The International Preschool AB
(org.nr 556637-0853), http://www.theinternationalpreschool.com
Friskväderstorget 11-12 (visa karta
)
418 38 GÖTEBORG Arbetsplats
The International Preschool AB - Biskopsgården Kontakt
HR Director
Alison Hårdstedt alison@ipsab.org 031 - 545135 Jobbnummer
9536068