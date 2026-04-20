Förskollärare sökes till Snäckans Montessoriförskola i Limhamn

Snäckans Montessoriförskola Ekonomisk Fören / Förskollärarjobb / Malmö
2026-04-20


Snäckans Montessoriförskola föräldrakooperativ söker nu en legitimerad förskollärare som vill bli en del av vår engagerade verksamhet i centrala Limhamn.
Hos oss möts du av en liten och familjär förskola med 20 barn och 5 engagerade pedagoger som arbetar nära varandra i en trygg och utvecklande miljö.

Om företaget
Vi arbetar utifrån en montessoriinspirerad pedagogik där barnens självständighet står i centrum.
Vi strävar efter att erbjuda en kvalitativ utbildning där både barn och pedagoger utvecklas tillsammans.
Om rollen
Som förskollärare hos oss är du en viktig del av arbetslaget. Du bidrar till att planera, genomföra och utveckla verksamheten i enlighet med våra pedagogiska mål. Du leder och utvecklar den pedagogiska verksamheten tillsammans med resten av arbetslaget. Du har ett särskilt ansvar för undervisningen och arbetar med läroplan som bas utifrån varje barns kunskaper, erfarenhet och specifika förutsättningar.
Vi söker dig som:
Är legitimerad förskollärare
Har några års erfarenhet (meriterande)
Har montessoriutbildning (meriterande)
Är nyfiken, engagerad och vill utvecklas tillsammans med oss
Är prestigelös i din yrkesroll
Har god samarbetsförmåga och kan samtidigt ta en ledande roll i arbetslaget
Tar ansvar för ditt uppdrag och är ödmjuk inför andras kompetens

Vi erbjuder:
En liten verksamhet med nära samarbete och stort engagemang
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
Ett arbetsklimat präglat av delaktighet och gemenskap

Anställningsvillkor:
Provanställning i 6 månader tillämpas
Intervjuer påbörjas i slutet av april och kommer ske löpande



Övrig information
Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. För att beställa utdraget se Skola eller förskola | Polismyndigheten (polisen.se)

Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
E-post: snackansrektor@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Förskollärare 2026".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Snäckans Montessoriförskola Ekonomisk Fören, https://www.snackans.com/
Idrottsgatan 31 B (visa karta)
216 14  LIMHAMN

Arbetsplats
Snäckans Montessoriförskola Ek Fören

Kontakt
Rektor
Anja Lundh
rektor@snackans.com

Jobbnummer
9862851

