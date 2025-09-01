Förskollärare sökes till rektorsområde i södra Malmö
2025-09-01
Om arbetsplatsen
Förskollärare sökes till Motetten, Visans, Operan och Almviksgårdens förskolor i södra Malmö.
Hos oss får du vara med och göra skillnad - varje dag!
Vi tror på kraften i det kollegiala lärandet och barnens rätt till en meningsfull vardag. Här får du arbeta i ett sammanhang där pedagogisk dokumentation, reflektion och nyfikenhet är grunden för vår utveckling. Vi värdesätter din kompetens och ger dig tid för planering, samarbete och professionell utveckling. Vi ser förskolan som en demokratisk mötesplats där barnens röster är viktiga och där du som pedagog är med och formar framtidens samhälle. Hos oss får du vara kreativ, tänka nytt och vara en del av ett engagerat team som brinner för barns lärande och välmående.
Förskoleförvaltningen är en av Malmös största förvaltningar. Vi har cirka 4560 medarbetare som varje dag möter cirka 15 600 barn och deras vårdnadshavare på någon av våra 190 förskolor. Inom förskolan i Malmö stad får du löpande kompetensutveckling, tydliga karriärmöjligheter och ett nära ledarskap. Läs mer på malmo.se/förskolekarriär
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Publicering sdatum2025-09-01Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och leda, utveckla och inspirera?
Vi söker dig som ser din roll som pedagogisk ledare - både i barngruppen, i arbetslaget och i förskolans helhet. Du är ambitiös, målinriktad och har ett starkt engagemang för barns lärande och utveckling. Läroplanen är ditt verktyg, och du använder nyfikenhet, reflektion och pedagogisk dokumentation för att skapa kvalitet i undervisningen. Du har en positiv inställning, ser möjligheter snarare än hinder och värdesätter goda relationer med barn, vårdnadshavare och kollegor. Samarbete är en självklar del av ditt arbetssätt - och du vill vara med och både utveckla och utvecklas tillsammans med oss.
Känner du igen dig? Sök tjänsten - vi ser fram emot att träffa dig!
Som förskollärare hos oss arbetar du för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola. Du leder och utvecklar den pedagogiska verksamheten tillsammans med resten av arbetslaget. Du har ett särskilt ansvar för undervisningen, och arbetar med läroplanen som bas utifrån varje barns kunskaper, erfarenheter och specifika förutsättningar. Alla förskollärare i Malmö stad har schemalagd tid (5 tim/vecka) för reflektion, dokumentation och lärande med kollegor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har förskollärarlegitimation. Vi vill gärna att du bidrar med engagemang, kreativitet och ett driv att utveckla verksamheten. Du möter varje barn med respekt och lyhördhet. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med vårdnadshavare och kollegor. Du behöver ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
För att tillsvidareanställas som förskollärare krävs förskollärarlegitimation enligt Skollagen. Du som har förskollärarexamen men saknar legitimation anställs på tidsbegränsad anställning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Anställningsform:Tillsvidareanställning och kortare vikariat på ca 6 månader.
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 3
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi kommer kalla till intervju löpande under publiceringstiden.Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. För att beställa utdraget se Skola eller förskola | Polismyndigheten (polisen.se)
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
