Förskollärare sökes till Per Albin Hems förskola

Om arbetsplatsen
Hos oss får du växa i din yrkesroll, med en ledning som stöttar och en arbetsmiljö där glädje och samarbete står i centrum.
På Per Albin hems förskola har du alla möjligheter att vara en drivande ledare i ett arbetslag. Vi tror att din förmåga att leda, inspirera och att vara en tydlig förebild är stor.
Hos oss får du en närvarande och stöttande ledning som ser dig och din kompetens. Vi värnar om arbetsglädje och en positiv arbetsmiljö där vi hjälper varandra att lyckas.
Per Albin hems förskola ligger på Kulladal och består av 4 avdelningar. En stor gård finns tillgänglig för barnens kreativitet och fantasiskapande. En stor del av gården blir nyanlagd i början av 2026, vilket kommer bli ett stort lyft för förskolans alla barn. Förskolan arbetar reggioinspirerat och har utbildningsmiljöer som inbjuder till skapande och kreativt arbetssätt.
Förskoleförvaltningen är en av Malmös största förvaltningar. Vi har cirka 4500 medarbetare som varje dag möter cirka 15 500 barn och deras vårdnadshavare på någon av våra 190 förskolor. Inom förskolan i Malmö stad får du löpande kompetensutveckling, tydliga karriärmöjligheter och ett nära ledarskap. Läs mer på malmo.se/förskolekarriär
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Publiceringsdatum2025-12-09Dina arbetsuppgifter
Som förskollärare hos oss arbetar du för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola. Du leder och utvecklar den pedagogiska verksamheten tillsammans med resten av arbetslaget. Du har ett särskilt ansvar för undervisningen, och arbetar med läroplanen som bas utifrån varje barns kunskaper, erfarenheter och specifika förutsättningar.
Som förskollärare hos oss har du 1.5h arbetslagsreflektion per vecka med dina närmsta kollegor samt 2.5 h enskild reflektion i veckan så ditt uppföljningsarbete samt arbetet framåt drivs som du önskar. I dessa forum finns förste förskollärare som tillgänglig resurs i ditt ledarskap vid behov. Kvalifikationer
Vi söker dig som har förskollärarlegitimation. Vi vill gärna att du bidrar med engagemang, kreativitet och ett driv att utveckla verksamheten. Du möter varje barn med respekt och lyhördhet. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med vårdnadshavare och kollegor. Du behöver ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Vi söker erfarna och engagerade förskollärare med goda kunskaper om barns språkutveckling och ett språkmedvetet arbetssätt. Du har förmåga att skapa en stimulerande lärmiljö där språk och kommunikation står i centrum.
Det är meriterande om du har handledarutbildning och erfarenhet av att stödja kollegor i yrkesutveckling.
Vi ser även positivt på om du är flerspråkig, då detta bidrar till en inkluderande och mångkulturell verksamhet.
För att tillsvidareanställas som förskollärare krävs förskollärarlegitimation, enligt Skollagen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Anställningsform:Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 2
Tillträde: omgående
Vi jobbar med löpande urval.Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. För att beställa utdraget se Skola eller förskola | Polismyndigheten (polisen.se)
Ersättning
Lön enligt överenskommelse
