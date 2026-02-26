Förskollärare sökes till naturfina Tämnargården
Kulturkrabaten Förskolor AB / Förskollärarjobb / Stockholm
2026-02-26
Vi söker förskollärare till vår yngsta-barngrupp.
Tillträde omgående
Vikariat tom 30/6-26 ev. förlängning.
Vi vill att du är utbildad förskollärare med erfarenhet av arbete inom förskola.
Som person är du positiv, kommunikativ, initiativrik och har ett stort engagemang. Du har lätt för att samarbeta med barn, föräldrar och kollegor.
Arbete i barngrupp med positiva och kunniga kollegor.
KulTurKrabaten Förskolor vill ge barnen en glädjefylld, stimulerande och utvecklande verksamhet med utmaningar som lockar till lärande och utveckling. Tillsammans med kollegor på förskolan medverkar du till att en positiv, meningsfull och utvecklande miljö skapas för varje barn och för hela barngruppen. Som förskollärare leder och utvecklar det pedagogiska arbetet och den pedagogiska dokumentationen tillsammans med arbetslaget enligt förskolans styrdokument.
Hos oss blir du en del av en kreativ, utvecklande och lärande organisation! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28
E-post: anna@kulturkrabaten.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Tämnargården". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kulturkrabaten Förskolor AB
(org.nr 556731-8547)
Tämnarvägen 26 A (visa karta
)
120 53 ÅRSTA Arbetsplats
Förskola Tämnargården Jobbnummer
9766447