Förskollärare sökes till musik- och teaterförskola i Vasastan - Gamla stans förskola AB - Förskollärarjobb i Stockholm

Gamla stans förskola AB / Förskollärarjobb / Stockholm2020-08-24Förskolan Kling & Klang, med musik- & teaterprofil, söker en ny förskollärare. Tjänsten finns på Upplandsgatan 81-83 vid Odenplan. Tillträdet är omgående eller under höstterminen 2020.Hos oss går 36 barn i åldrarna 1-5 år, fördelat på tre grupper.Vi har ljus lokal med god yta och inspirerande miljö. Vi har egen scen och teaterrum, rikt utbud med instrument och rekvisita som vi dagligen använder. Förskolan har egen gård och närhet till vårt rika kulturarv och grönskande natur i Hagaparken. Vi har närhet till parker som till exempel: Enkehus, Vanadisparken, Hälsingehöjden, Observatorielunden och Hagaparken.Hos oss arbetar tre förskollärare med spetskompetenser inom estetiska läroprocesser, en dramapedagog och tre barnskötare samt en rektor.Vi önskar att du är driven, barnkär, legitimerad förskollärare alternativt studerande förskollärare. Vi vill att du är extra intresserad av att arbeta med uttrycksformer som teater, drama och skapande. Du får gärna ha gjort det tidigare, eller vilja lära dig detta.För oss är leken viktig och att vara en närvarande pedagog, och ser barnen som kompetenta och att processerna är viktiga. Vi tror på inkludering och förespråkar struktur och tydlighet i undervisningen, men att utrymme för förändring finns. På vår förskola arbetar vi Reggio Emilia-inspirerat och projekterande där barnens intressen får stor plats, vi dokumenterar deras läroprocesser och har en god relation med våra vårdnadshavare.Vi har en god arbetskultur på förskolan, där vi gör tyst kunskap tillgänglig och där kollektivt lärande ses som något naturligt. Vi ser systematiskt kvalitetsarbete, planering, utvärdering och dokumentation som något som kvalitetssäkrar utbildningen. Vi vågar vara innovativa och utmanar ständigt varandra för att få en god professionsutveckling.I din roll som förskollärare ser vi att du kan bedriva undervisning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, är organiserad och ser varje barns behov och är noga med att planera din undervisning så den blir lustfyllt och lärorik och skapar förutsättningar för att barnen utvecklas och lär sig i linje med läroplanen.Hos oss är det viktigt att vi stödjer varandra i vår professionsutveckling därför är vi noga med att arbeta med kollektivt lärande och har högt i tak där vi alla får inflytande.Förskolan är enskilt driven av Instrict Care AB som är en systerförskola till Förskolan Kling & Klang Gamla Stan och Förskolan Kling & Klang Solvändan. Vi samverkar mellan förskolorna och delar på sjukvikarier, göra utflykter tillsammans, och slår ihop vid sommar och jul. Förskolans pedagogiska inriktning är Reggio Emilia och har profilen musik och teater. Förskolan Kling & Klang utsågs under våren 2014 som en av stadens goda exempel för sitt arbete med musik och teater.Vi är vana vid studiebesök från universitet och besökare från Sverige och internationellt. Vi ser gärna att du också uppskattar att dela med dig av din kompetens.Läs gärna mer om oss på:Gamlastansforskola.comVi vill att du ska ha följande egenskaper:Bra barnsyn och vara en närvarande pedagogGodkänd förskollärarexamen och legitimerad.Trygg i att skriva planeringar, utvärderingar, dokumentationer.Har god kunskap i Förskolans läroplan, styrdokument & allmänna råd.Goda datakunskaper och kan dokumentera barnens lärande genom olika metoderFlytande svenska och har engelska kunskaperFlexibel och lyhördEn god arbetskollegaEn positiv och engagerad person som är stabil och empatiskGiltigt polisregisterutdragBrinner för teater, drama och skapandeEtt plus är om du har följande kunskaper:Har kännedom om den pedagogiska filosofin Reggio Emilia och gärna tillämpat den i tidigare arbete samt arbetat som pedagogisk ledareHar arbetat med musik och teater, kan sjunga, spela instrument, eller är musik och teaterintresserad.FlerspråkigSpelar instrumentVi erbjuder dig bland annat:Fria pedagogiska måltiderFrukt och kaffe vid rasterAtt få arbeta på en utvecklande arbetsplatsMotiverade kollegorArbetskläder till vinternKompetensutvecklingArbetstider och omfattningProvanställning 75-100 %.ErsättningFast lön - bestäms vid löneförhandlingSå ansöker duSista dag att ansöka är den 20 september 2020.Ansökningarna tas endast emot elektronisktAnge följande referens när du ansöker: FörskollärareTjänsten tillsätts löpandeAnsökan kan skickas till e-postadress: ansokan@klingochklang.se Kontaktperson: Jenny Svensson Polhagen2020-08-24Sista dag att ansöka är 2020-09-23Gamla stans förskola ABMunkbron 311128 Stockholm5331603