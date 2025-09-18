Förskollärare sökes till Maskrosens förskola
2025-09-18
Om arbetsplatsen
Brinner du för barns lika värde, ett språkutvecklande arbetssätt och är trygg i ditt ledarskap? Vi söker en erfaren och engagerad förskollärare som drivs av att möta olika utmaningar tillsammans med barnen. Här får du möjlighet att göra skillnad för barnen och arbeta i ett utvecklande likvärdighetsprojekt som drivs av förvaltningen och även bidra till en trygg och utvecklande miljö för alla barn. Varmt välkommen att söka!
Maskrosens förskola ligger på Värner Rydén skolans gård på Rosengård och består av 4 avdelningar, 2 yngre barns och 2 äldre barns avdelningar. Utbildningen på Maskrosens förskola kännetecknas av ett språkutvecklande arbetssätt där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet med barnens nyfikenhet, förundran och tidigare erfarenheter i fokus.
På Maskrosens förskola sker ett nära samarbete med förste förskollärare, utvecklingspedagoger, psykologer, socionomer och specialpedagoger. Som förskollärare på Maskrosen har du möjlighet till regelbundna reflektioner tillsammans med andra förskollärare. För att trivas hos oss bör du vara nyfiken på barns utforskande och har ett projekterande arbetssätt med språket i fokus. Här får du möjlighet att arbeta utifrån en pågående likvärdighetsinsats där extra resurser stärker upp förskolans utbildning.
Ledningen för förskolan är influerade av Reggio Emilias filosofi och människosyn och arbetar gärna med pedagogiska frågor genom 100 språklighet och förundran.
Förskoleförvaltningen är en av Malmös största förvaltningar. Vi har cirka 4560 medarbetare som varje dag möter cirka 15 600 barn och deras vårdnadshavare på någon av våra 190 förskolor. Inom förskolan i Malmö stad får du löpande kompetensutveckling, tydliga karriärmöjligheter och ett nära ledarskap. Läs mer på malmo.se/förskolekarriär
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Dina arbetsuppgifter
Som förskollärare hos oss arbetar du för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola. Du leder och utvecklar den pedagogiska verksamheten tillsammans med resten av arbetslaget. Du har ett särskilt ansvar för undervisningen, och arbetar med läroplanen som bas utifrån varje barns kunskaper, erfarenheter och specifika förutsättningar. Alla förskollärare i Malmö stad har schemalagd tid (5 tim/vecka) för reflektion, dokumentation och lärande med kollegor.
Som förskollärare på Maskrosen förväntas du ta ett stort ansvar för det pedagogiska ledarskapet i undervisningen. Du har ett projekterande arbetssätt och ansvarar för att skapa en struktur för dagen där barnens bästa är i fokus och där utförandet av utbildningen sker både strukturerat och oplanerat.
Du arbetar tillsammans med en engagerad personalgrupp och samarbetar både med förskollärare på enheten samt förste förskollärare, biträdande rektor, specialpedagoger, psykologer, socionomer och utvecklingspedagoger. De nära ledningsfunktionerna samt rektor har en hög tillit till varje medarbetare och inflytande är prioriterat.Kvalifikationer
Vi söker dig som har förskollärarexamen och erfarenhet av att arbeta med ett språkutvecklande arbetssätt. Vi vill gärna att du bidrar med engagemang, kreativitet och ett driv att utveckla verksamheten. Du möter varje barn med respekt och lyhördhet. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med vårdnadshavare och kollegor. Du behöver ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Vi söker en förskollärare med erfarenhet och har du arbetat med lågaffektivt bemötande samt särskilt stöd ser vi det som meriterande. Du har en positiv barnsyn och ett arbetssätt som grundar sig i Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Du ser barnet som kompetent och som en delaktig samhällsmedborgare samt möter varje barn med respekt och lyhördhet.
Det är viktigt för oss att du har ett samhällsengagemang. Maskrosen ligger i ett socioekonomiskt utsatt område där förskolan är extra betydelsefull. Du är nyfiken och har ett genuint intresse för barnens utveckling. Som förskollärare här har du möjlighet att göra skillnad för barnens framtid och Malmö.
För att tillsvidareanställas som förskollärare krävs förskollärarlegitimation enligt Skollagen.
Information om tjänsten
Anställningsform:Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Ersättning
