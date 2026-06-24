Förskollärare sökes till föräldrakooperativet Prästhögskolan
Högeruds Ekonomiska Förening / Förskollärarjobb / Arvika Visa alla förskollärarjobb i Arvika
2026-06-24
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Föräldrakooperativet Prästhögskolan ligger strax utanför Klässbol. Verksamheten är inrymd i en faluröd före detta byskola med skogen som närmsta granne, ett stenkast från öppna marker där får och hästar betar. Barnen lägger mycket tid på att utforska omgivningarna och naturen och den stora, vackra utemiljön ger utrymme för lek och kreativitet. Barnen uppskattar också att odla och skörda från "barnens trädgård". På Prästhögskolan vill vi att barnen ska mötas av en trygg famn. De ska få känna glädjen i social samvaro med både barn och vuxna och vi vill utmana barnen i deras lärande, genom lek och aktiviteter. Arbetet på förskolan drivs i nära relation till föräldrarna och här vill vi att både barn och vuxna ska trivas, lära och ha roligt.
Prästhögskolan är ett föräldrakooperativ som sedan starten år 1988 har drivits som en ekonomisk förening. För den löpande verksamheten ansvarar styrelsen bestående av engagerade föräldrar. Rektor ansvarar för den pedagogiska verksamheten som utgår från skolverkets läroplan för förskolan. Du blir en viktig del i utvecklingen av vår verksamhet. Korta beslutsvägar och en engagerad personal- och föräldragrupp skapar en stor möjlighet för dig att tillsammans med barn, personalgrupp och föräldrar påverka förskolan med läroplanen som utgångspunkt.
Barngruppen består under höstterminen av cirka 20 barn i åldrarna 1 – 5 år. I arbetslaget ingår totalt sex personer. Maten lagas av vår egen duktiga kock och är ekologisk och närproducerad i den mån det går. Förskolans öppettider är mellan cirka kl 06.30 – 17.00. Publiceringsdatum2026-06-24Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad förskollärare där erfarenhet av pedagogiskt arbete inom förskola är meriterande. Du har ett stort engagemang för barns utveckling och lärande samt god kännedom om förskolans ramar och regelverk. Som person är du trygg, lyhörd och positiv. Du vill arbeta på en mindre förskola i nära samarbete med barn, kollegor och föräldrar. Vi vill att du kan möta varje enskilt barn utifrån dess behov och förutsättningar. Kunskaper inom de estetiska områdena är meriterande.
I rollen som förskollärare förväntar vi oss att:
• du är driven, tar ansvar för dina uppgifter och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt
• du samarbetar väl och skapar delaktighet för alla att tillsammans driva arbetet på förskolan framåt.
• du arbetar utifrån förskollärarens ansvar som är angivet i Lpfö 18, rev 25, avsnitt 2.7.
• du behärskar det svenska språket och kan kommunicera med barn, vårdnadshavare och övrig personal, både i tal och skrift. Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill vara en del av vårt utvecklingsarbete. Med barnen i centrum och med läroplanen som utgångspunkt ansvarar du tillsammans med ditt arbetslag för den pedagogiska verksamheten. Du planerar, genomför och följer upp verksamheten tillsammans med dina kollegor för att säkerställa att barnen utmanas i sitt lärande. Du har kompetens och förmåga att skapa goda relationer med barn, kollegor och föräldrar.
Tjänsten:
Tillsvidareanställning på 80–100 % med provanställning på 6 mån. Vi är öppna för att anpassa tjänstgöringsgraden efter dina önskemål och vår bemanning, så ange gärna i din ansökan vilken omfattning som passar dig bäst. Utdrag från belastningsregistret för arbete inom skola och förskola kommer inhämtas.
Start: 3 augusti eller enligt överenskommelse.
Förmåner:
Friskvårdsbidrag
TBE-vaccin
Arbetskläder- och skor
Intervjuer och urval kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Har du frågor är du välkommen att kontakta vår rektor Ingrid Davidsson eller vår arbetsgivargrupp.
Läs mer om oss här:https://prasthogskolan.se/https://www.instagram.com/prasthogskolan
Skicka in din ansökan till arbetsgivargruppen@prasthogskolan.se
.
Bifoga CV, personligt brev samt referenser.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08
via e-post
E-post: arbetsgivargruppen@prasthogskolan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Högeruds Ekonomiska Förening
, https://prasthogskolan.se/
Prästhög Skolan (visa karta
)
671 95 KLÄSSBOL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9976887