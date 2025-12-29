Förskollärare sökes till Augustenborgs och Herdinnans förskolor
2025-12-29
Om arbetsplatsen
Vi söker engagerade förskollärare till Augustenborgs och Herdinnans förskolor. Vi söker både förskollärare med erfaranhet och nyutexaminerade förskollärare. I området finns totalt fyra förskolor som alla ligger relativt nära varandra och det gynnar samarbetet i området. Förskolorna ligger i ett mångkulturellt område med närhet till många grönområden och lekparker. Det finns bra kommunikationsmöjligheter och det är därför enkelt att besöka olika kulturevenemang och andra upplevelser tillsammans med barnen. Alla förskolor har åldershomogena avdelningar med lokala variationer på åldersspannet.
Barnens bästa förskola är Förskoleförvaltningens vision och vi arbetar medvetet med att ge barnen en god självkänsla och att de har med sig en ryggsäck full med kunskaper för livet.
Vi arbetar mycket med språkutveckling och kommunikation genom sagor och drama. Tematiskt arbetssätt är styrande hos alla fyra förskolorna men med variation utifrån erfarenhet och lokala förutsättningar. Ett annat fokusområde som vi arbetar med är meningsfull utomhusverksamhet och språkutveckling
Varje verksamhetsår har vi fem utvecklingsdagar och fyra pedagogiska forum då vi fördjupar oss i aktuella fokusområde.
Augustenborgs förskola har nio avdelningar fördelat på två hus och Herdinnans förskola består av tre avdelningar. Båda förskolorna arbetar tematiskt utifrån en saga som skapar gemenskap och samarbete mellan avdelningarna. Detta ger ett glädjefullt lärande där barnens idéer och nyfikenhet är bärande för temats utveckling.
Förskolorna är partnerförskolor och tar uppgiften att förbereda studenter inför världens viktigaste arbete på fullaste allvar. Vi ser det som ett tillfälle att hålla oss uppdaterade på ny forskning och att vi får syn på våra verksamheter med nya ögon. Alla förskollärare ska gå handledarutbildningen för att kunna vara professionella handledare.
Vi har ett bra samarbete i förskoleområdet och vi erbjuder möjligheter till kollegialt lärande samt utvecklande och inspirerande erfarenhetsbyte mellan våra förskolor.
Gå gärna in och titta på våra hemsidor för att få mer information om våra förskolor.
Förskoleförvaltningen är en av Malmös största förvaltningar. Vi har cirka 4500 medarbetare som varje dag möter cirka 15 500 barn och deras vårdnadshavare på någon av våra 190 förskolor. Inom förskolan i Malmö stad får du löpande kompetensutveckling, tydliga karriärmöjligheter och ett nära ledarskap. Läs mer på malmo.se/förskolekarriär
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Dina arbetsuppgifter
Som förskollärare hos oss arbetar du för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola. Du leder och utvecklar den pedagogiska verksamheten tillsammans med resten av arbetslaget. Du har ett särskilt ansvar för undervisningen, och arbetar med läroplanen som bas utifrån varje barns kunskaper, erfarenheter och specifika förutsättningar. Alla förskollärare i Malmö stad har schemalagd tid (5 tim/vecka) för reflektion, dokumentation och lärande med kollegor.
Förskolorna präglas av hållbar utveckling, vi tänker mycket på vårt material och att lära barnen att vara rädda om vår miljö och natur.
Det finns stora möjligheter att ha en varierad och spännande utomhuspedagogik på våra stora fantastiska gårdar och i närområdet.
Alla förskollärare har en egen arbetsdator för att kunna genomföra de arbetsuppgifter som ingår i förskollärarens uppdrag. För att lätt kunna kommunicera, dokumentera och sköta barnens närvaro har alla anställda en egen tjänstetelefon. Vi främjar en god arbetsmiljö och har därför lagt våra arbetsplatsträffar på dagtid.
Vår förste förskollärare är med och driver utvecklingsarbetet tillsammans med arbetslagen både i reflektion och på avdelning. Jobbar du hos oss så ingår du i ett team med olika styrkor som vi försöker ta tillvara på. De nära ledningsfunktionerna och rektor har hög tillit till medarbetarna och inflytande är prioriterat.Kvalifikationer
Vi söker dig som har förskollärarlegitimation. Vi vill gärna att du bidrar med engagemang, kreativitet och ett driv att utveckla verksamheten. Du möter varje barn med respekt och lyhördhet. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med vårdnadshavare och kollegor. Du behöver ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Vi söker dig som har leken i fokus och ett språkutvecklande förhållningssätt. Du ser det som självklart att ta en ledande roll i mötet med barnen och att vara en förebild för dina kollegor, både i arbetslaget och på förskolan. Du har god kännedom om förskolans värdegrund och mål och tycker om att samarbeta med andra arbetslag och förskolor.
Det är meriterande om du har erfarenhet och kunskap om arbete med barn i behov av särskilt stöd. Du behärskar svenska mycket väl, både i tal och skrift, och ser det som naturligt att ha ett gott samarbete med alla vårdnadshavare.
För att tillsvidareanställas som förskollärare krävs förskollärarlegitimation, enligt Skollagen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Anställningsform:Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster:4
Tillträde: enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. För att beställa utdraget se Skola eller förskola | Polismyndigheten (polisen.se)
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
