Förskollärare sökes till Almängens förskola
2026-03-18
Ref: 20260586
Om arbetsplatsen
Almängen är en förskola med åtta avdelningar i två plan, varav en av avdelningarna är en cykelavdelning med uteverksamhet. Förskolan har en stor ateljé där man kan skapa på olika sätt. Förskolan ligger mitt vid Almtorget med goda bussförbindelser, och omges av grönområden, lekplatser och en idrottsplats som ger fantastiska möjligheter till rörelse och utomhuslek. Vi är stolta över vårt kök där tre engagerade kockar lagar all mat från grunden, med fokus på god kvalitet och matglädje.
Hos oss är utomhuspedagogik en självklar del av vardagen - en stor del av verksamheten sker ute i naturen och vår närmiljö, där barnen får använda alla sina sinnen och utvecklas på ett naturligt sätt.
Förutom fem verksamhetsutvecklingsdagar per läsår har förskolan även pedagogiskt forum där man får möjlighet att fördjupa sig i olika pedagogiska dilemman. Vi har även arbetsplatsträffar var sjätte vecka på dagtid. Arbetslaget har tillsammans reflektionstid varje vecka. Inom dessa ramar utgår man ifrån barnens intressen. Barnen delas dagligen in i mindre grupper för att kunna möta varje barns behov. Utifrån barnens intressen skapas lärmiljöer som utmanar, utvecklar och inspirerar varje barn.
Förskoleförvaltningen är en av Malmös största förvaltningar. Vi har cirka 4500 medarbetare som varje dag möter cirka 15 500 barn och deras vårdnadshavare på någon av våra 190 förskolor. Inom förskolan i Malmö stad får du löpande kompetensutveckling, tydliga karriärmöjligheter och ett nära ledarskap. Läs mer på malmo.se/förskolekarriär
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Dina arbetsuppgifter
Som förskollärare hos oss arbetar du för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola. Du leder och utvecklar den pedagogiska verksamheten tillsammans med resten av arbetslaget. Du har ett särskilt ansvar för undervisningen, och arbetar med läroplanen som bas utifrån varje barns kunskaper, erfarenheter och specifika förutsättningar. Alla förskollärare i Malmö stad har schemalagd tid (5 tim/vecka) för reflektion, dokumentation och lärande med kollegor.
På våra pedagogiska forum lägger vi stort fokus på språkutvecklande projekt. Våra utvecklingsområden är barns delaktighet och inflytande samt uteverksamhet och rörelse. För oss är det viktigt att utveckla och förändra våra lärmiljöer på avdelningarna där vi utgår från barnens intresse och behov.
Planering, reflektion, analys och dokumentation är centrala verktyg för att synliggöra, utvärdera och utveckla vår verksamhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har förskollärarlegitimation. Vi vill att du bidrar med engagemang, kreativitet och ett driv att utveckla verksamheten. Du möter varje barn med respekt och lyhördhet. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med vårdnadshavare och kollegor. Du behöver ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Vi söker dig som är en trygg och stabil ledare som tar ansvar för det pedagogiska arbetet och skapar en tydlig och inspirerande riktning i verksamheten. Vi ser gärna att du också har ett språkfrämjande arbetssätt med leken och uteverksamheten i fokus.
För att tillsvidareanställas som förskollärare krävs förskollärarlegitimation, enligt Skollagen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Anställningsform:Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. För att beställa utdraget se Skola eller förskola | Polismyndigheten (polisen.se)
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Sveriges Lärare
Helene Åkesson helene.akesson@malmo.se 040-34 33 88 Jobbnummer
