Förskollärare sökes till Almängens förskola
2025-11-11
Om arbetsplatsen
Almängens förskola består av åtta avdelningar, varav en är en cykelavdelning med fokus på uteverksamhet. Förskolan är fördelad på två plan och rymmer en stor, inspirerande ateljé där barnen får utforska och skapa på många olika sätt.
Förskolan ligger centralt vid Almtorget, med goda bussförbindelser och närhet till grönområden, lekplatser och idrottsplats - perfekta miljöer för lek och lärande utomhus.
Hos oss lagar tre kockar all mat från grunden, och en stor del av vår verksamhet bedrivs utomhus där barnen får upptäcka naturen och röra på sig varje dag.
Vi värnar om både utveckling och reflektion. Förutom fem verksamhetsutvecklingsdagar per läsår har vi också pedagogiskt forum, där personalen får möjlighet att fördjupa sig i olika pedagogiska frågor. Arbetsplatsträffar hålls var sjätte vecka på dagtid, och varje vecka har arbetslaget reflektionstid tillsammans med vår förste förskollärare.
I vår verksamhet utgår vi alltid från barnens intressen. Barnen delas dagligen in i mindre grupper för att vi ska kunna möta varje barns behov och skapa lärmiljöer som inspirerar, utmanar och utvecklar.
Förskoleförvaltningen är en av Malmös största förvaltningar. Vi har cirka 4500 medarbetare som varje dag möter cirka 15 500 barn och deras vårdnadshavare på någon av våra 190 förskolor. Inom förskolan i Malmö stad får du löpande kompetensutveckling, tydliga karriärmöjligheter och ett nära ledarskap. Läs mer på malmo.se/förskolekarriär
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Dina arbetsuppgifter
Som förskollärare hos oss arbetar du för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola. Du leder och utvecklar den pedagogiska verksamheten tillsammans med resten av arbetslaget. Du har ett särskilt ansvar för undervisningen, och arbetar med läroplanen som bas utifrån varje barns kunskaper, erfarenheter och specifika förutsättningar. Alla förskollärare i Malmö stad har schemalagd tid (5 tim/vecka) för reflektion, dokumentation och lärande med kollegor.
På våra pedagogiska forum lägger vi stort fokus på mångfaldens förskola som är ett språkutvecklande projekt. Våra utvecklingsområden är barns delaktighet och inflytande samt uteverksamhet och rörelse. För oss är det viktigt att utveckla och förändra våra lärmiljöer på avdelningarna där vi utgår från barnens intresse och behov.
Vi har en förste förskollärare som driver ett utvecklingsarbete tillsammans med arbetslagen. Planering, reflektion och dokumentation är centrala verktyg för att synliggöra, utvärdera och utveckla vår verksamhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har förskollärarlegitimation. Vi vill gärna att du bidrar med engagemang, kreativitet och ett driv att utveckla verksamheten. Du möter varje barn med respekt och lyhördhet. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med vårdnadshavare och kollegor. Du behöver ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Vi söker dig som har erfarenhet av att leda arbetslag och som kan ta en tydlig och stödjande roll både i barngruppen och tillsammans med kollegorna. Vi ser även att du har ett intresse för att utveckla och arbeta med barns delaktighet och inflytande. Vi ser det som önskvärt att du har ett språkfrämjande arbetssätt med leken och uteverksamheten i fokus.
För att tillsvidareanställas som förskollärare krävs förskollärarlegitimation, enligt Skollagen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Anställningsform:Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster:1
Tillträde: enligt överenskommelse
Vi kommer att genomföra digitala förstaintervjuer den 1, 2 och 3 december.Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. För att beställa utdraget se Skola eller förskola | Polismyndigheten (polisen.se)
Ersättning
Kontakt
Rektor
Ninni Hyleborg ninni.hyleborg@malmo.se 0766-335664 Jobbnummer
