Förskollärare sökes för uppbyggnad av Sundbybergs bästa förskola
2025-10-24
Förskolan Redet söker en engagerad Förskollärare
Förskolan Redet är en liten och hemtrevlig förskola som ligger i centrala Sundbyberg. Redet drivs som ett föräldrakooperativ. På förskolan går det 36 barn fördelade på två avdelningar. Arbetsgruppen består av två förskollärare och fyra barnskötare.
På Redet finns stora möjligheter för dig att göra det du tycker är viktigt och roligt. En fördel med föräldrakooperativ är att alla: styrelse, medlemmar och medarbetare tillsammans arbetar för barnens bästa. Vi har snabba beslutsvägar och föreningen är icke-vinstdrivande. Detta innebär att alla resurser trycks tillbaka ut till verksamheten, vilket möjliggör att alla barn kan få det de behöver, och personal kan få en arbetsplats där de hinner med sitt uppdrag - har roligt och mår bra.
Till förskolan Redet ska alla barn komma med glädje! Vi står nu i ett förändringsarbete där du som lärare är viktig, och behövs!
Hos oss kommer du som lärare att ingå i ett arbetslag tillsammans med två barnskötare och ytterligare en lärare på en äldrebarnsavdelning med 21 barn. Vikariatet sträcker sig till juni med mycket goda chanser till förlängning.
Vem är du?
För ett vikariat letar vi nu efter en förskollärare som tycker om pedagogisk utveckling och har roligt i arbetet tillsammans med barn. Vi ser att din barnsyn är viktig och att du konstant har barnen i fokus, och arbetar utifrån ett barnperspektiv med en insikt i att barn är kompetenta.
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och har erfarenhet av yrket. Du skall tycka att förändringsarbete är rolig, och vilja vara en drivande person i utvecklingen. Du skall ha en analytisk förmåga och en erfarenhet som hjälper dig att välja metoder för att föra arbetet framåt. Du skall vara trygg i din lärarroll. Du skall våga ifrågasätta gammalt och även våga testa nytt.
Du behärskar det svenska språket i tal och skrift samt är förtrolig med förskolans styrdokument. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Är du nyexaminerad ser vi att du har läst en erfarenhetsbaserad utbildning och har lång erfarenhet av att arbeta som barnskötare.
På Redet finns det stora möjligheter för dig som lärare att i nära samarbete med lärarkollega och rektor, vara med i att bygga upp en verksamhet som helt utgår från barnens bästa, en verksamhet som du som lärare tror på och är stolt över!
Vi har ett generöst friskvårdsbidrag, beviljar semestrar under terminer och värnar även i övrigt om personalens välmående.
Välkommen med din ansökan!
Skicka ditt CV, ett personligt brev samt löneanspråk till redetjobb@redet.nu
senast 251031Märk din ansökan med "förskollärare". Intervjuer kommer ske löpande. Tillsättning av tjänst kan komma att ske innan sista ansökningsdatum. För att få arbeta på Redet måste du uppvisa ett utdrag från Polisens belastningsregister.
Kollektivavtal finns.
Sökande utan adekvat utbildning kommer inte att beaktas. Vi vill inte bli kontaktade av rekryterings-/bemanningsföretag. Vi undanber oss samtal från annonssäljare. Vi undanbeder oss ansökningar via Indeed.
Om du har frågor om oss eller rollen, kontakta rektor Lina Westin via epost redetjobb@gmail.com
Välkommen till oss på förskolan Redet! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: Redetjobb@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Föräldrafören Redet, Ekonomisk Fören
172 40 SUNDBYBERG
Redet Ek Fören, Föräldrafören Kontakt
Rektor
Lina Westin Redetjobb@gmail.com
