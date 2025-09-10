Förskollärare Skogsgläntans förskola i Häggenås
2025-09-10
Skogsgläntan är en förskola belägen i Häggenås. Förskolan bedrivs i två lokaler, Skogsgläntan samt Solbacken med två avdelningar i vardera hus, totalt ca 70 barn.
Gillar du att jobba med barn och är en hejare på att skapa trygghet, glädje och utveckling? Drömmer du om att bli en del av ett team som brinner för att göra skillnad och skapa en inspirerande utbildning för våra minsta invånare? Skogsgläntans förskola söker nu en engagerad och kunnig kollega som kan bidra till en positiv utveckling för våra barn!
Vår förskola är en inspirerande arbetsplats där vi sätter barnets bästa i fokus. Vi lär av och med varandra för att utveckla verksamheten. Tillsammans kan vi göra skillnad varje dag. Vi arbetar i insperarande lärmiljöer med naturen runt knuten.
På alla våra förskolor arbetar vi med kommunens ledord rolig, trygg, lärorik & likvärdig.
Ditt nya jobb
Nu söker vi dig som är behörig förskollärare till Skogsgläntans förskola.
Vi utgår från att alla barn kan och vill och att de får vara i ett sammanhang där de får möjlighet att använda och utveckla sin kompetens. Du förväntas utveckla förtroendefulla relationer till barn, föräldrar och kollegor. Vi jobbar med en reflekterande kultur och strävar efter ett nära samarbete mellan pedagogerna i hela enheten.
Som en del av vårt team får du möjlighet att bidra till en kreativ och inspirerande atmosfär där barnen trivs och utvecklas.
Vanliga arbetsuppgifter
• Planera och genomföra aktiviteter utifrån läroplan.
• Utveckla pedagogiskt innehåll som inspirerar till utveckling och lärande, samtidigt som de stimulerar och utmanar barnens intresse, nyfikenhet och uppmärksamhet.
• Erbjuda varje barn en trygg omsorg samt främja alla barns utveckling och lärande.
• Skapa lärmöjligheter utifrån barnens behov och intressen, så att alla barn kan utvecklas utifrån sina förmågor och förutsättningar.
• Som förskollärare ska du tillsammans med dina kollegor arbeta med att planera, undervisa, dokumentera och utvärdera verksamhetens innehåll.
Din kompetens
Krav
• Utbildad och legitimerad förskollärare.
• Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Meriterande
• Du har god kunskap om förskolans styrdokument och kan omsätta dessa i det dagliga arbetet.
• Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet inom förskolan.
Vi söker dig!
Du har en god förståelse för människors olikheter och förhåller dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt i undervisningen och förskolans vardag. Du skapar goda relationer och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll.
Så går rekryteringen till
I den här rekryteringen kommer vi att be dig om ett utdrag från belastningsregistret.
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Barn- och utbildningsförvaltningen
Förändra världen på riktigt! Att jobba med Östersunds alla barn och ungdomar är att vara med och bygga samhället och förändra vår värld, både globalt och lokalt. Det är viktigt. På riktigt. Här arbetar vi med förskola, grundskola och den anpassade grundskolan. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html Arbetsplats
Östersunds Kommun Kontakt
Amanda Johnsson amanda.johnsson@ostersund.se 076-1313327 Jobbnummer
