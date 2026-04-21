Förskollärare på Björnflokans förskola
2026-04-21
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.
Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!
Om verksamheten
Nu söker vi dig som brinner för att arbeta i en förskola med barnet i centrum till Björnflokans förskola i centrala Borås, i kvarteret Blomsterängen på Druvefors. Förskolan öppnade i början av januari 2023.
Björnflokan är byggd enligt Skolverkets rekommendationer utifrån barngruppsstorlek och är belägen i huvudsak i två våningsplan. Det innebär att vi har fyra grupper med 12 barn vardera på plan 1 samt fem grupper med 15 barn vardera på plan 2. Vi har stora, rymliga avdelningar och gemensamma ateljéer finns på båda våningsplanen. De äldsta barnen äter i vår restaurang som ligger på plan 2. Vi har en stor och variationsrik gård och vi arbetar naturligt med undervisning utomhus då vår organisation bygger på projekttid inom och utomhus.
Förskolan har med sin närhet till samhället och staden men också tillgång till naturen goda möjligheter till varierad undervisning i olika miljöer.
Björnflokans profil är Hållbarhet i förskolan med barnet i centrum. Vi lägger stor vikt att arbeta för en likvärdig utbildning där alla barn ska ges förutsättningar att kunna påverka, både här och nu men också i framtiden genom en utbildning som präglas av välbefinnande och framtidstro. Vår vision barnet i centrum ska genomsyra hur vi organiserar oss, vårt förhållningssätt och våra lärmiljöer. Vår utbildning ska spegla ett jämställt och demokratiskt samhälle där mångfald och olikheter ses som en tillgång. Barns delaktighet och inflytande är ett naturligt inslag som ska genomsyra hela vår utbildning.
Vi har sedan uppstart arbetat för att utveckla en organisation som möjliggör arbete i mindre grupp under större delen av dagen, något som är fördelaktigt både för barnets utveckling och lärande men också för pedagogernas arbetsmiljö. Vi är nytänkande och lösningsfokuserade och ser många fördelar i hur vi organiserar oss. Vi är utbildade förskollärare och barnskötare som ser samverkan över avdelningsgränserna som en förutsättning för en god vi-känsla och gemensamt ansvar för alla barn som är på vår förskola.
I vår organisation tar vi tillvara på de olika kompetenser som finns vilket innebär att vi har både processledare som leder utvecklingsarbetet utifrån vår kommande verksamhetsplan men också koordinatorer som omhändertar nuläget för att frigöra tid för de pedagogiska processerna. Tydlighet i roller och ansvar är en viktig faktor i vår organisation för att skapa arbetsro och en god arbetsmiljö.
Nu söker vi dig som vill vara en del av vår förskola i vårt arbete mot gemensamma mål.

Dina arbetsuppgifter
Som förskollärare ansvarar du för att leda och utveckla undervisningen i enlighet med styrdokument samt förskolans mål utifrån förskolans verksamhetsplan. Du dokumenterar systematiskt och använder dig av dokumentationen i ditt arbete med att följa upp och utvärdera utbildningens kvalitet för att ge varje enskilt barn goda förutsättningar till utveckling och lärande.
För att lyckas med ditt uppdrag kommer du ges goda förutsättningar till pedagogisk utvecklingstid, både enskild och tillsammans med kollegor för att kunna följa upp och djupare analysera er utbildning utifrån uppsatta mål. Du arbetar dagligen med att skapa en trygg, rolig och lärorik undervisning och du är delaktig att utforma genomtänkta lärmiljöer såväl inomhus som utomhus. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och som vill vara en viktig del i barns utveckling och lärande på vår förskola där hållbarhet genomsyrar vår undervisning, medarbetarskap och organisation.
För att lyckas i rollen som förskollärare är du engagerad, uppdragsmedveten och ser leken som ditt främsta verktyg för det livslånga lärandet. Du skapar förutsättningar för hållbarhet i förskolan där begrepp som undervisning, barns delaktighet och inflytande är viktiga i ditt arbete. Du är nyfiken på det barnen upptäcker och ger uttryck för och låter barnens röst bli hörd och synlig i verksamheten.
Vi söker dig som har lätt att samarbeta och du utvecklas i mötet med andra människor och drivs av att både bidra med dina egna erfarenheter och din kompetens såväl som att ta del av dina kollegors. Du ser samverkan som en viktig del i att skapa en god arbetsmiljö för dig och dina kollegor och har ett gott bemötande till alla du möter.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via knappen Sök jobbet nedan.
Om du har skyddade personuppgifter, ska du inte skicka in din ansökan här. Kontakta istället rekryterande chef. Kontaktuppgifter finns i annonsen. Ange inte heller referenser med skyddad identitet.
Observera att ansökningar blir allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Övrig information
Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att jobba i förskolan!
Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.
Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på ersättning och förmåner.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "23:2026:015". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
(org.nr 212000-1561), https://www.boras.se/ledigajobb
501 80 BORÅS Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef
Emma Gregorsson emma.gregorsson@boras.se 0721-600862 Jobbnummer
