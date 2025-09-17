Förskollärare och barnskötare för längre vikariat
2025-09-17
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
Clockwork Skolbemanning & Rekrytering är företaget med mångårig erfarenhet av skola. Vi bistår huvudmän och skolledare i hela Sverige med bemanning & rekrytering av all skolpersonal - från förskola till yrkeshögskola. Vi arbetar mot samtliga skolformer och kan genom goda samarbeten och relationer skapa utrymme för det som vi tycker är viktigt - att du som skolledare och pedagog får vara elevernas främsta resurs för inlärning.
Vi har själva varit verksamma inom skolan i olika roller och har således en djup förståelse och insikt i uppdraget- så när ni samarbetar med oss, får ni all vår kompetens på köpet!
För dig som söker nya utmaningar, har vi stora nätverk och god lokal kännedom. För dig som söker skolpersonal eller annat stöd, erbjuder vi skräddarsydda kompetenslösningar genom elevhälsan eller senior advisor.
Vi är självklart ett auktoriserat bemanning & rekryteringsföretag med ISO-certifierade processer.
Är du nyfiken, slå en signal eller starta en jobbevakning via www.pedagogjobb.nu
Titta in på: https://clockworkpeople.se/vara-tjanster/skolbemanningochrekrytering/
Clockwork Skolbemanning & Rekrytering söker nu engagerade förskollärare och barnskötare till flera förskolor i Sörby förskoleområde. Vi erbjuder spännande och varierade långtidsvikariat och uppdrag där du ges chansen att påverka och inspirera. Oavsett om du är en erfaren pedagog eller i början av din karriär, har vi plats för just dig.Arbetsuppgifter
Vill du arbeta i en miljö där varje dag bjuder på nya upptäckter och där du kan bli en central del av barnens utveckling? Då har vi den perfekta möjligheten för dig! Som förskollärare eller barnskötare kommer du att arbeta i en inspirerande och trygg miljö där barnens behov och utveckling alltid står i centrum. Du kommer att ingå i ett dedikerat team av utbildade pedagoger som tillsammans arbetar för att skapa en stimulerande och lärorik vardag för barnen. Din roll innebär att säkerställa att varje barn får det stöd och den uppmärksamhet de behöver för att lära och växa.
Vi söker nu följande kompetens till sex stycken förskolor:
Förskollärare - Start omgående till och med maj 2026.
Förskollärare - Start september till och med december.
Barnskötare - Start oktober 2025 till och med oktober 2026.
Förskollärare - Start november 2025 till och med november 2026.
Två förskollärare - Start januari 2026 till och med december 2026.
Förskollärare alternativt barnskötare för behovsanställning till två familjecentraler.Profil
I rollen som förskollärare eller barnskötare bidrar du med din pedagogiska kompetens och ditt kreativa sinne för att skapa en trygg, lärorik och inspirerande miljö för barnen. Du kommer att jobba nära kollegor och vårdnadshavare för att säkerställa barnens välmående och utveckling.
Vi söker dig som:
• Är utbildad och legitimerad förskollärare eller barnskötare, samt har erfarenhet av arbete i förskoleverksamhet.
• Har ett starkt engagemang för barns lärande och utveckling.
• Är flexibel och anpassningsbar i en dynamisk arbetsmiljö.
• Har en förmåga att samarbeta och bygga goda relationer med kollegor och vårdnadshavare.
• Är initiativrik och kan tänka utanför boxen för att skapa engagerande aktiviteter för barnen.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med barn med behov av särskilt stöd samt om du behärskar flera språk.Så ansöker du
I denna process söker vi legitimerade förskollärare och barnskötare, alternativt att du har annan erfarenhet från arbete med barn och unga.
Ansök idag, vi ser fram emot att lära känna dig, www.clockworkpeople.se
Vid frågor och funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare.
