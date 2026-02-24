Förskollärare och arbetslagsledare till Nyköpings kommuns förskolor
I Nyköpings förskolor arbetar vi gemensamt för att skapa "Barnens bästa förskola". Hela förskolans organisation arbetar ur ett helhetsperspektiv för ökad likvärdighet och hög kvalitet. Förskolorna är indelade i fyra områden som består av 6-10 förskolor. Vi har många förskolecyklar som ger barnen unika möjligheter att utforska och lära i Nyköping med omnejd. Vårt kreativa återanvändningscenter, Nybygget, är en stor tillgång och bidrar starkt till entreprenöriellt lärande, kreativ undervisning och hållbar utveckling.
Vi har genomfört en kvalitetskartläggning på Nyköpings kommunala förskolor utifrån fyra olika perspektiv; organisation, lärmiljöer, undervisning och förhållningssätt. Arbetet har lett till vår gemensamma pedagogiska idé "Barnens bästa förskola en likvärdig förskola av hög kvalitet". Vår utbildning genomsyras av ett positivt synsätt och vi har en stark tilltro till barnens kompetenser.
Mer information om förskolorna och en film om Nyköpings förskolor hittar du på Nyköpings kommuns hemsida; nykoping.se - Förskola - kommunal
Nu söker vi dig som är en engagerad och modig förskollärare som vill vara med och utveckla vår förskola och göra skillnad för barnen i deras livslånga lärande.
Vi söker nu flertalet förskollärare till Nyköpings kommuns förskolor.Publiceringsdatum2026-02-24Arbetsuppgifter
Vi förväntar oss att du:
• Är mycket väl förtrogen med förskolans läroplan och övriga aktuella styrdokument samt tar det ansvar som beskrivs i dessa.
• Ansvarar för att leda utbildningen utifrån styrdokumenten mot uppställda mål.
• Ansvarar för att undervisning bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet i undervisningen. Planeringen av undervisningen utgår från målen i läroplanen och från de erfarenheter och det kunnande som barnen tidigare har tillägnat sig.
• Planerar och analyserar hur undervisningen utmanar och stimulerar barns utveckling och lärande.
• Är uppdaterad kring aktuell forskning och verkar för att förskolan vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
• Ansvarar för att arbetslaget tillsammans reflekterar, dokumenterar, följer upp och utvärderar utbildningen i förhållande till läroplan och varje barns utveckling och lärande.
Intervjuer kan komma att ske fortlöpande.
Individuell lönesättning.Kvalifikationer
Förskollärarexamen.
Från och med första december 2013 gäller legitimationskrav vid tillsvidareanställning. Bifoga din legitimation i din ansökan.
ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat byggs Ostlänken som är en 16 kilometer ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Det byggs också nya resecentrum: ett i centrala Nyköping och ett vid Stockholm Skavsta flygplats. Utvecklingen kommer att påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 300 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.
• Provanställning kan komma att tillämpas.
• Denna tjänst kan komma att krigsplaceras i kommunens krigsorganisation vilket innebär att kommunen säkerställer tjänsten vid höjd beredskap.
• För denna tjänst kan en säkerhetsprövning komma att göras enligt säkerhetsskyddslagen.
• Tester i tidigt urval kan komma att användas i denna rekrytering.
• När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.
• Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
• Inom vår verksamhet gäller lagen om registerkontroll (SF 2000:873). Ytterligare information ges i samband med eventuellt anställningserbjudande.
• Kontroll av lärarlegitimation görs hos Skolverket.
• Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal.
