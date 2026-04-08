Förskollärare/Montessoriförskollärare till Strängnäs Montessori
2026-04-08
Till vår förskola Pärlan söker vi dig som brinner för barns utveckling och lärande. Tjänsten är en tillsvidareanställning. Tillträde vid läsårsstart i augusti. Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten tillsätts innan sista annonsdatum om vi känner att det är rätt sökande.
Vi värnar om ett gott arbetsklimat där bemötande och relationer är viktiga och söker dig som vill göra skillnad för våra barn och som sätter barnet i centrum i alla situationer.
Du ska ha erfarenhet av arbete på förskola och känna dig trygg i den rollen samt att arbete både självständigt och i arbetslaget är en självklarhet för dig.
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och har du utbildning eller erfarenhet av Montessoripedagogiken är det en merit då vi arbetar just efter Maria Montessoris pedagogik.
Förskolan har åtta avdelningar med två 1-3 årsgrupper och två 3-5 årsgrupper som ligger i bottenvåningen i två flygelbyggnader med varsin ute gård. En mindre förskola i en stor organisation helt enkelt. Vi arbetar i ett nära samarbete med den/de närmaste avdelningarna i respektive flygel och har vidare samarbete inom hela förskolan samt trygga övergångar mellan lilla och stora samt vidare till förskoleklass.
Förskolan ska vara lustfylld, trygg och lärorik. En plats där barnen utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.
Du har god förmåga att kommunicera med föräldrar och kollegor. Vi värdesätter erfarenhet, kreativitet och ett stort engagemang.
Samarbetsförmåga och självständighet är ytterligare två viktiga egenskaper som utmärker dig.
Tjänsten är heltid med placering på en 3-5 årsavdelning.
Strängnäs Montessori är en föräldradriven friskola som ligger i vackra och omsorgsfullt renoverade lokaler i natursköna Sundby Park i Strängnäs.
Det går ca 600 barn och elever mellan 1-16 år i verksamheten som omfattar förskola, grundskola och fritidshem. Vi är ca 100 anställda.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
E-post: kristina.carell@strangnasmontessori.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens for detta jobb är "Förskollärare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strängnäs Montessoriskola Ekonomisk fören
, http://www.strangnasmontessori.se
Sundbyvägen 14 (visa karta
)
645 51 STRÄNGNÄS Arbetsplats
Strängnäs Montessoriskola Ek Fören Kontakt
bitr. Rektor för Förskolan
Kristina Carell kristina.carell@strangnasmontessori.se 0721730114
