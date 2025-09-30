Förskollärare med utvecklingsledaruppdrag till förskolan Linden
Vill du bli del av en engagerad arbetsgrupp där vi varje dag jobbar för att barn ska ges förutsättningar att vara sitt bästa jag? Är du en erfaren och driven förskollärare som vill vara med och utveckla vår verksamhet? Vi på Linden söker nu en förskollärare med ansvar som utvecklingsledare, välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2025-09-30Om tjänsten
Hos oss blir du en del av ett team med engagerade och erfarna pedagoger som brinner för att ge barnen bästa möjliga start i utbildningen och det livslånga lärandet. Vivalla är ett mångkulturellt område där du får möjligheten att möta barn och vårdnadshavare med olika kulturella bakgrunder. Vi arbetar utifrån ett språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt där vårt fokus är att stärka barnets kommunikation, språkutveckling och självkänsla genom ett lustfyllt lärande. Målet är att varje barn utvecklar respekt och förståelse för alla människors lika värde, egen framtidstro samt värnar om sin miljö. Vi arbetar utifrån vägledande samspel (ICDP) och utgår från varje barns styrkor och intressen, medan vi lockar dem framåt i deras utveckling.
Som utvecklingsledare har du ett helhetsansvar och driver tillsammans med rektor förskolans pedagogiska utveckling, du tar också ansvar för många driftsfrågor i den löpande vardagen. Du är med på arbetslagens veckovisa reflektioner och stöttar upp och utmanar samt leder husmöten med personalen en gång i veckan. Du är en del av ledningsgruppen i Vivalla förskoleområde där utvecklingsledare, specialpedagoger och rektorer från områdets 6 förskolor tillsammans arbetar för likvärdighet, hög kvalitet och utveckling för områdets alla förskolor.
Exempel på arbetsuppgifter:
• ansvara för att erbjuda en god miljö för omsorg, utveckling, lek och lärande
• ansvara för att leda, organisera, planera, genomföra och utveckla undervisningen
• använda metoder och arbetssätt i utbildningen som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
• arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som finns
Med ett utvecklingsledaruppdrag tillkommer följande arbetsuppgifter:
• driva förskolans pedagogiska utveckling mot mål uppsatta i skollag, läroplan samt kommunala mål genom uppföljning och analys
• utveckla det kollegiala lärandet, samordna och prioritera förskolans resurser
• samordna schema och säkerställa korttidsfrånvaro
• introducera nya medarbetare
Om arbetsplatsen
Linden är en nybyggd förskola som ligger nära Vivallaskolan i fina miljöer. Förskolan öppnades upp vid höstlovet HT24, då flyttade två mindre förskolor in i den här större. Flytten gick bra och vi har ett gott samarbete och klimat i hela huset. Förskolan har fem avdelningar, två avdelningar för de yngre barnen på bottenplan och tre avdelningar för de äldre på övervåningen. På bottenplan finns en matsal där vi äter maten som vår egna kock tillagar. Det finns gott om personalutrymmen på övervåningen, för både rast och arbete. Som utvecklingsledare har du tillgång till ett kontor med egen arbetsplats i.
Läs mer på Lindens förskola - orebro.se
Inom Förskole- och grundskoleförvaltningen arbetar cirka 4530 medarbetare. Vi möter de unga örebroarna från första dagen i förskolan till sista dagen i grundskolan.
Vi ansvarar tillsammans för att bidra till att skapa likvärdiga förutsättningar för de unga örebroarna och lägger grunden till ett lärande som sträcker sig genom hela livet. Med tillit och mod bygger vi våra förskolor och skolor tillsammans. Vi tar oss an framtidens utmaningar, för varje barns bästa.
Läs mer om hur det är att arbeta som förskollärare i Örebro på orebro.se/jobb/forskollarare!Kvalifikationer
Som person är du trygg och engagerad i din roll, du kan se till helheten och anpassa dig efter behov och situation. Du har god förståelse för hur barnen tar till sig kunskap och kan anpassa ditt sätt att framföra budskap utifrån barns olika förutsättningar. För att uppnå förskolans mål förväntar vi oss att du är driven, tar ansvar för dina uppgifter och att du har ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Därtill har du lätt för att samarbeta och skapa delaktighet och engagera de runtomkring dig, samt drivs av att arbeta i team och processa tillsammans med övrig personal på förskolan. Du leder och motiverar andra till att uppnå verksamhetens mål. Vidare behärskar du det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med barn, anhöriga och övrig personal, samt skriftligen kan dokumentera det som verksamheten kräver. Då arbetet innefattar digital dokumentation krävs även god datorvana.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Kvalifikationer
• legitimerad förskollärare, alternativt inneha behörighetsgivande examen som berättigar till legitimation
• erfarenhet av arbete som förskollärare
Meriterande
• erfarenhet av ledaruppdrag inom förskola
• erfarenhet av att arbeta aktivt med språkutveckling och barn med svenska som andraspråkTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 2, samtliga tjänster tillsätts om erforderliga beslut fattas
Övrig information
Förskollärarlegitimation ska bifogas i ansökan tillsammans med behörighetsförteckning, alternativt examensbevis som berättigar dig till en legitimation.
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 5 oktober. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro kommun
(org.nr 212000-1967), http://www.orebro.se Arbetsplats
Örebro Kommun Kontakt
Biträdande rektor
Linda Smedberg linda.smedberg@orebro.se 019-21 11 57 Jobbnummer
