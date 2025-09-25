Förskollärare med utvecklingsledaruppdrag till Adolfsbergs förskola
Vi söker en engagerad, positiv och drivande förskollärare till vår förskola! Välkommen med din ansökan.Publiceringsdatum2025-09-25Om tjänsten
Vi söker nu en förskollärare med utvecklingsledaruppdrag till vår förskola i Adolfsberg. Vår förskola består av 8 avdelningar, alla med plats för 18 barn i åldern 1-5 år. Som förskollärare hos oss erbjuds du en inspirerande arbetsmiljö där du får möjlighet att utvecklas i din profession. Du omges av engagerade och stöttande kollegor som värnar om barnens bästa.
Som utvecklingsledare har du en nyckelroll i att driva och samordna den pedagogiska utvecklingen utifrån ett helhetsperspektiv. Du arbetar nära rektor, övriga utvecklingsledare och kollegor för att säkerställa att verksamheten når sina mål.
Exempel på arbetsuppgifter:
• du känner till och följer gällande läroplan, lagar, policys och rutiner
• du ansvarar för att leda, organisera, planera, genomföra och utveckla undervisningen
• du använder metoder och arbetssätt i utbildningen som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
• du ansvarar för att utbildningen dokumenteras, följs upp, analyseras och utvärderas
• du ansvarar för att erbjuda en god miljö för omsorg, utveckling, lek och lärande
• du ansvarar för utvecklingssamtalens innehåll, utformning och säkrar genomförandet
• du arbetar och dokumenterar i de verksamhetssystem som finns
Utvecklingsledaruppdraget
Tillsammans med rektor arbetar och ansvarar utvecklingsledaren för att:
• arbeta utifrån ett helhetsperspektiv
• driva utveckling tillsammans med övriga utvecklingsledare och spetskompetenser
• delta på ledningsgruppsmöten
• driva förskolans pedagogiska utveckling mot uppsatta mål i verksamhetsplaner
• implementera och säkerställa efterlevnad av styrdokument
• bidra till samordning och prioritering av förskolans resurser
• rutiner finns för samordning av scheman vid medarbetares korttidssjukfrånvaro och andra tillfälliga avvikelser, samt vid bedömning av vikariebehov
• följa upp förskolans ekonomi och se till att ekonomiska rutiner, avtal och regler följs
• tillsammans med rektor vara delaktig i processen kring nyanställningar
• introducera nya medarbetare
Inom enheten ansvarar utvecklingsledaren för att:
• följa upp och analysera enhetens måluppfyllelse
• samordna kompetensutvecklingen
• samordna elevhälsoarbetet
• samordna schemaläggning
Om arbetsplatsen
Förskolan har en stor gård med en miljö som inspirerar till lek och lärande och som hela tiden utvecklas. Vi har även nära till Sommarroskogen, olika grönområden och lekparker. Vi har åtta avdelningar för barn i åldern 1-5 år.
Inriktningar
Vi arbetar utifrån vår vision "Genom möten lär vi för framtiden". Tre viktiga ledord som framtagits ur visionen för oss är trygghet, kommunikation och lärande. Vår verksamhet utgår ifrån barnens intresse, tankar och behov med inspiration och ledning av oss pedagoger. Vi vill kännetecknas av ett salutogent förhållningssätt som genomsyras av att arbeta processinriktat och utforskande. För att synliggöra vad vi gör, hur vi ska arbeta vidare och varför, arbetar vi med pedagogisk dokumentation tillsammans med barnen.
Du kan läsa mer om vår förskola på: orebro.se/adolfsbergsskolansforskola
Inom Förskole- och grundskoleförvaltningen arbetar cirka 4530 medarbetare. Vi möter de unga örebroarna från första dagen i förskolan till sista dagen i grundskolan. Vi ansvarar tillsammans för att bidra till att skapa likvärdiga förutsättningar för de unga örebroarna och lägger grunden till ett lärande som sträcker sig genom hela livet. Med tillit och mod bygger vi våra förskolor och skolor tillsammans. Vi tar oss an framtidens utmaningar, för varje barns bästa.
Läs mer om hur det är att arbeta som förskollärare i Örebro på orebro.se/jobb/forskollarare!Kvalifikationer
Som person är du trygg och engagerad i din roll, du kan se till helheten och anpassa dig efter behov och situation. Du har god förståelse för hur barnen tar till sig kunskap och kan anpassa ditt sätt att framföra budskap utifrån barns olika förutsättningar. För att uppnå förskolans mål förväntar vi oss att du är driven, tar ansvar för dina uppgifter och att du har ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Därtill har du lätt för att samarbeta och skapa delaktighet och engagera de runtomkring dig, samt drivs av att arbeta i team och processa tillsammans med övrig personal på förskolan.
Vidare behärskar du det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med barn, anhöriga och övrig personal, samt skriftligen kan dokumentera det som verksamheten kräver. Då arbetet innefattar digital dokumentation krävs även god datorvana.
• legitimerad förskollärare, alternativt inneha behörighetsgivande examen som berättigar till legitimation
• erfarenhet av arbete som förskollärare inom förskola
Meriterande
• erfarenhet av ledarskap
• erfarenhet av pedagogisk dokumentation i Unikum
• utbildning eller erfarenhet i vägledande samspel (ICDP)
• erfarenhet av TAKK
• god kunskap i Unikum, Tempus och Microsoft OfficeTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Förskollärarlegitimation ska bifogas i ansökan tillsammans med behörighetsförteckning, alternativt examensbevis som berättigar dig till en legitimation.
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är förlängd till 5 oktober.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
