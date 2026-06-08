Förskollärare med särskilt utvecklingsuppdrag!
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2026-06-08
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Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
Förskollärare med särskilt utvecklingsuppdrag till Citronfjärilens förskolaPubliceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är van att leda grupper, både barn och kollegor och har drivkraften att vidareutveckla vår förskola! Du bidrar till att skapa de bästa lärmiljöerna där både barn och vuxna trivs, utvecklas och når uppsatt mål. Du kommer att driva utvecklingsarbetet tillsammans med kollegor med liknande uppdrag.
Känns detta spännande ska du skicka in din ansökan!
Förskollärare med särskilt utvecklingsuppdrag kan dels arbeta med uppgifter som hör till förskollärarens ordinarie uppdrag, dels bidra genom att:
• I samråd med rektor initiera, stödja och driva utvecklingsfrågor för ökad måluppfyllelse via ett distribuerat ledarskap
• Leda pedagogiska samtal och projekt i syfte att utveckla verksamheten och förbättra verksamhetens resultat
• Vara uppdaterad i aktuell forskning – vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt ha förmåga att sprida kunskap och yrkesskicklighet till kollegiet
Lärmiljöerna ska ge stöd för olika organisatoriska lösningar, arbetssätt och metoder i syfte att stimulera barnet att i enlighet med sina individuella förutsättningar förundras och tillägna sig nya förmågor och lärande. Verksamheten ska skapa förutsättningar för kreativitet och nyfikenhet. Verksamheten utgår från att alla barn är olika och har olika behov. Varje barn ska ges förutsättningar att i tryggt socialt samspel med andra, lära och utvecklas enligt egna förutsättningar och behov. Detta syns i förhållningssätt, planering och utförande.
Citronfjärilens förskola är en förskola där många olika språk och kulturer möts och är belägen i stadsdelen Lextorp
Citronfjärilens förskola är uppdelad i fyra avdelningar med grupper för yngre resp. äldre barn. Fokus i verksamheten är att arbeta med ett språk och kunskapsutvecklande arbetssätt med ett interkulturellt förhållningssättKvalifikationer
Kraven för att utses till förskollärare med särskilt utvecklingsuppdrag är att den sökande:
• har legitimation för förskollärare enligt Skollag (2010:800)
• har visat särskilt god förmåga att utifrån läroplanens intentioner planera, utföra, reflektera och utvärdera i ett systematiskt kvalitetsarbete
• utvecklar verksamheten med stöd i modern forskning samt planerar och undervisar utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
• har ett starkt intresse av att utveckla verksamheten
• har ett förhållningssätt som håller fokus på måluppfyllelse genom uppföljning och analys
• tillämpar metoder och har ett förhållningssätt som synliggör varje barns lärande
• har kompetens att välja och erbjuda relevanta lärverktyg
• skapar och upprätthåller goda relationer med barn, vårdnadshavare, kollegor och rektor
• har erfarenhet av att driva förändringsprocesser/projekt på den egna arbetsplatsen utifrån ett distribuerat ledarskap
Anställningsinformation
SÄVA (särskild visstidsanställning) 100%. Gäller läsåret 2026/2027
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Intervjuer kommer ske fortlöpande.
Utdrag ur Belastningsregistret är obligatoriskt vid arbete med barn
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons!
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Trollhättans stad tillämpar rökfri arbetstid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trollhättans Kommun
(org.nr 212000-1546), http://www.trollhattan.se
Gärdhemsvägen 9 (visa karta
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461 32 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
Trollhättans Stad Kontakt
Rektor
Malin Borssén 0520-496039 Jobbnummer
9953631