Förskollärare med samordnaruppdrag till familjecentral

I Svedala är du med och bygger en attraktiv kommun där ett hållbart arbetsliv, ett gott bemötande, en stor portion öppenhet, engagemang och mod guidar oss i våra uppdrag. Med höga ambitioner och verksamheter i framkant verkar kommunen för visionen - en attraktiv kommun med möjligheter för hela livet. Svedala är en omtyckt familjekommun dit många vill flytta och det finns goda pendlingsmöjligheter med kollektivtrafiken.
I januari kommer vi att öppna vår nya familjecentral som är ett samarbete mellan Utbildning och Socialtjänst i Svedala kommun samt Svedala vårdcentral. Familjecentralen riktar sig till blivande föräldrar, och familjer med barn i åldern 0-6 år. Målet är att främja god hälsa hos både barn och föräldrar genom samarbete mellan barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst.
Vi söker nu en legitimerad förskollärare som vill kombinera det pedagogiska arbetet i den öppna förskolan med ett samordnaruppdrag där du får möjlighet att leda, utveckla och samverka i en dynamisk och meningsfull verksamhet som bidrar till ett helhetsstöd för barn och deras föräldrar.
Uppdrag
Som förskollärare på familjecentralen ansvarar du för den pedagogiska verksamheten i den öppna förskolan. Du planerar, genomför och utvärderar aktiviteter som stimulerar barns utveckling och stärker föräldrars delaktighet och trygghet i föräldraskapet. Arbetet sker i nära samverkan med barnhälsovården (BVC) och socialrådgivare, vilket bidrar till ett helhetsperspektiv kring barns och familjers behov.
Varje familjecentral har en samordnare som ansvarar för att hålla samman verksamheten och som också ingår i familjecentralens styrgrupp. I uppdraget ingår att aktivt bidra till verksamhetens utveckling tillsammans med övriga kollegor. Det innebär bland annat att ta fram en årlig gemensam verksamhetsplan och verksamhetsberättelse samt att planera och leda interna och externa möten.
Pedagogiskt ansvar:
• Planera, genomföra och utvärdera den pedagogiska verksamheten i den öppna förskolan.
• Skapa en trygg, tillgänglig och stimulerande miljö för barn i åldern 0-6 år och deras vårdnadshavare.
• Arbeta med föräldrastödjande insatser både individuellt och i grupp, i samverkan med övriga professioner.
• Delta aktivt i tvärprofessionella möten och samverkansforum för att identifiera behov och utveckla verksamheten.
• Bidra till hälsofrämjande och förebyggande arbete genom tematräffar, workshops och andra aktiviteter.
Samordnaruppdrag:
• Vara kontaktperson och samordnare för familjecentralens verksamhet gentemot ledning och externa aktörer.
• Planera, leda och dokumentera samverkansmöten med samtliga professioner inom familjecentralen.
• Medverka i verksamhetsplanering, uppföljning och utveckling av gemensamma mål och insatser.
• Initiera och driva projekt, temaveckor och riktade insatser utifrån aktuella behov.
• Ansvara för kommunikation, samverkansrutiner och samordning av gemensamma aktiviteter.
• Ansvara för informationsflödet till samtliga medarbetare och genomföra introduktion av nyanställda medarbetare på familjecentralen.
• Representera familjecentralen i externa nätverk och samverkansforum.
• Ansvara för att verksamhetens budget följs.
Rollfördelningen på uppdraget är 75% förskollärare och 25% samordnare.
Kompetens
Vi söker dig som:
• Har förskollärarexamen och giltig legitimation.
• Har erfarenhet av arbete i förskola och gärna öppen förskola eller familjecentral.
• Är trygg i din yrkesroll och har ett barncentrerat och relationellt förhållningssätt.
• Har god förmåga att samarbeta i team och med andra professioner.
• Är självständig, initiativrik och flexibel, med förmåga att anpassa verksamheten efter familjernas behov.
• Har erfarenhet av att leda och driva utvecklingsarbete och har en god förmåga att stötta och vägleda kollegor.
• Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du:
• Har erfarenhet av samordnings- eller ledningsuppdrag.
• Har kunskap om barns hälsa, föräldrastöd och tidiga insatser.
• Har erfarenhet av arbete med barn och familjer i utsatta livssituationer.
• Har erfarenhet av att kommunicera via exempelvis digitala medier.Publiceringsdatum2025-08-25Arbetstid och varaktighet
Tillsvidareanställning på heltid. Provanställning kan komma att tillämpas.
Tillträde enligt överenskommelse.
Ordinarie arbetstid är dagtid, men visst arbete på kvällstid kan förekomma.Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas.Övrig information
Hos oss har du tillgång till förmåner enligt vårt kollektivavtal Allmänna bestämmelser, t ex förmånlig pension och försäkring, extra semesterdagar och föräldrapenningtillägg. Dessutom har du som medarbetare i Svedala kommun tillgång till 2000 kr i friskvårdsersättning, förmånscykel och semesterväxling. Förmåner som erbjuds kan du läsa om här.
