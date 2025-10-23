Förskollärare (med Montessori behörighet) - Holmgårdens förskola
2025-10-23
TP Förskolor AB består av 33 olika förskolor i totalt nio kommuner. Huvudkontoret ligger i Täby.
Vi är ett privat företag som med välutbildade och socialt kompetenta pedagoger bedriver utvecklande förskoleverksamhet innefattande omsorg, lek och lärande i en kreativ miljö för barn 1-5 år.
Vi söker nu en utbildad förskollärare med lärarlegitimation och som har Montessori behörighet till Holmgårdens förskola.
Holmgårdens förskola ligger i Täby Kyrkby bredvid Skolhagenskolan.
Förskolan har fyra avdelningar, två avdelningar med barn 1-2 år respektive 3-5 år som bedriver traditionell svensk förskolepedagogik och två avdelningar med barn 1-2 år respektive 3-5 år arbetar efter Maria Montessoris pedagogik.
Vi har en personalgrupp som trivs med varandra och samarbetar på hela förskolan. Inomhus är det stora ljusa lokaler, anpassade till förskola och utomhus har vi en stor fin gård med många möjligheter till rörelseglädje.
Vi söker vi en positiv förskollärare som trivs med att stötta barn i deras utveckling och kan samarbeta med vårdnadshavare och hela arbetslaget. Vi välkomnar dig som sprider en positiv energi, är handlingskraftig, strukturerad och kan bidra till förskolans utveckling.
God erfarenhet som förskollärare och av Montessoripedagogik är meriterande
Förskollärarlegitimation med Montessori behörighet, samt flytande svenska i tal och skrift är ett krav.
Tjänsten är på 35-40 tim/v. (Vi tillämpar 6 månaders provanställning)
Tillträde januari 2026 (eller enligt överenskommelse)
Vi ser att du som söker har:
• Förskollärarexamen med förskollärarlegitimation
• God kunskap om barns behov, utveckling och lärande, tydligt barnfokus
• God kunskap om Läroplanen, en tydlig bild av vad vårt uppdrag innebär
• God förmåga att leda ditt arbetslag
• Förmåga att omsätta teori till praktik
• Kunna kommunicera på svenska i tal och skrift
• Kunskap att använda dig av digitala hjälpmedel i det dagliga arbetet
• God samarbetsförmåga
Vi söker dig som:
• Är positiv, flexibel och ansvarsfull
• Kan tillsammans med ditt arbetslag arbeta mot uppsatta mål
• Är engagerad och ser möjligheter.
• Kan tillsammans med dina kollegor synliggöra barns lärprocesser med hjälp av pedagogisk dokumentation
För oss inom TP Förskolor är det viktigt att du:
• är engagerad och har ett bra förhållningssätt både till barn, vårdnadshavare och kollegor
• är intresserad av ditt eget lärande och har en vilja att utvecklas tillsammans i ett arbetslag
Vi erbjuder:
• Reflektionstid i arbetslag
• Internutbildning
• Friskvårdsbidrag
• Handledning av specialpedagog
• Arbetskläder
• Fria pedagogiska måltider
• Tydlig roll och ansvarsfördelning
Vi använder vi oss av Tyra som är en digital plattform för pedagogisk dokumentation av barnens lärande. Vårdnadshavare kan genom Tyra följa vår verksamhet och få information om sitt barns dag.
Vi rekryterar löpande varefter ansökningarna kommer in varför annonsen kan komma att tas bort före sista ansökningsdag. Så vänta inte med att skicka in din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-22
