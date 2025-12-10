Förskollärare med intresse för projektarbete och undervisning utomhus
2025-12-10
Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Vi söker en förskollärare som tillsammans med kollegor och rektor vill leda utveckling och lärande på Mor Annas förskola i Alafors.
I Ale arbetar vi aktivt för att bygga en lärande organisation och alla pedagoger ingår i kollegiala lärande gemenskaper. I dessa forum kvalitetsutvecklar vi våra förskolor för Ales barn.
I både kommunövergripande forum, såväl som i forum på enheten, möts kollegor och lär tillsammans utifrån aktuell forskning.
Just nu lär vi tillsammans kring hur vi kan utveckla vår utbildning för en mer hållbar framtid, projekterande arbetssätt samt undervisning utomhus. Vi arbetar också för att i högre grad använda oss av estetiska lärprocesser i arbetet med barnen.
Mor Annas förskola har drygt 75 inskrivna barn fördelade i yngre- och äldregrupper. Förskolan ligger i Alafors, nära skog och natur.Publiceringsdatum2025-12-10Dina arbetsuppgifter
På Mor Annas förskola arbetar vi med att lära om och utveckla vår undervisning utomhus i kombination med ett projekterande arbetssätt, områden som vi gärna ser att du har erfarenhet av att arbeta med.
Vi vill att du bidrar med dina erfarenheter och kunskaper i arbetet mot en mer hållbar framtid. Vi befinner oss mitt i att omforma vår utbildning och arbeta mer processinriktat tillsammans med barnen och du förväntas vara en del av och bidra i hur vi formar vår utbildning och undervisning framåt.
Du sätter alltid barnens bästa i centrum och organiserar, planerar och genomför din undervisning utifrån detta.
Vi vill att du har ett undervisande och utforskande förhållningssätt och, tillsammans med dina kollegor, tar stort ansvar för våra barns framtid.
Du förväntas bidra med dina erfarenheter, tankar och kunskaper och skapa en lärande organisation.
Du driver och utvecklar tillsammans med kollegor samt rektor det systematiska kvalitetsarbetet framåt för att skapa goda möjligheter för lärande.Kvalifikationer
Du är legitimerad förskollärare, gärna med ytterligare utbildning som t.ex. ateljeristautbildning, handledarutbildning eller dylikt.
Du har goda kunskaper i styrdokument och aktuell forskning samt har god förmåga att omsätta dessa kunskaper i praktik.
Du är en nyfiken, pedagogisk ledare som har lätt för att samarbeta och som utmanar och väcker nya tankar hos både barn och kollegor.
Du har ett tydligt ledarskap samt förmåga att se saker ur flera perspektiv.
Du har god förmåga att reflektera och analysera och utifrån detta göra kloka professionella val.
Du är lösningsfokuserad och arbetar med stor flexibilitet.
Du har erfarenhet av projekterande arbetssätt och pedagogisk dokumentation.
Du har erfarenhet av att arbeta med hållbar utveckling och undervisning utomhus på ett strukturerat och utforskande sätt. Övrig information
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Intervjuer kommer ske fortlöpande under rekryteringsprocessen.
Giltigt utdrag från belastningsregister ska visas upp, via digital brevlåda via mejl eller till ansvarig rekryterare när ni träffas i slutfasen (utdraget ska vara giltigt inom 1 år)
Ansökningsblanketten hittar du här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Varbi.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: https://ale.se/om-kommunen/jobba-i-ale-kommun.html
