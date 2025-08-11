Förskollärare med engagemang och intresse för Montessori
Vi söker en legitimerad förskollärare med hög kompetens, god ledarskapsförmåga och ett genuint engagemang för barns utveckling och lärande. Hos oss möter du en trygg, inspirerande och likvärdig lärmiljö för barn i åldrarna 1-5 år, där montessoripedagogiken är vårt stöd till förskolans läroplan.
Har du montessoriutbildning är det meriterande, men vi välkomnar även dig som har ett starkt intresse för pedagogiken och som längre fram kan tänka dig att utbilda dig inom Montessori. Du bidrar till samsyn och likvärdighet i undervisningen, skapar trygga relationer och inspirerar både barn och kollegor genom ditt ledarskap.
Hos oss får du arbeta i en lärmiljö som är förberedd och har ett stort utbud utifrån barns intressen. Allt är tillgängligt, från stolar och bord i barnens höjd till material som främjar deras självständighet. Du blir en del av ett arbetslag med goda strukturer och en tydlig gemensam riktning, där vi samarbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje barn. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-25
E-post: annelie.langebro@vklagstorpsmontessori.se
Detta är ett heltidsjobb.
Gamla Borrebackevägen 4
Montessori Förskolor & Skolor i Sverige AB
Annelie Langebro annelie.langebro@vklagstorpsmontessori.se 0767233175
