Förskollärare med det kollegiala lärandet i fokus.

Brinner du för våra yngsta medborgares utveckling och lärande och vill jobba på en arbetsplats där det kollegiala lärandet är i fokus? Är du en lagspelare som gillar idéen med ett gemensamt ansvar för utbildningens pedagogiska innehåll? Om du svarar ja på dessa frågor kan du vara den vi söker!
Till en av våra förskolor i Leksands kommun söker vi nu en ny medarbetare.
Som förskollärare hos oss har du det pedagogiska ansvaret för utbildningen där du verkar. Arbetsuppgifterna sker i nära samarbete med förskolans arbetslag som främst består av förskollärare och barnskötare. Med läroplanen som bas skapar du en trygg, rolig och lärorik vistelse för våra barn. Uppdraget utförs i barngrupp, samtidigt som du ser till att varje enskilt barn får utmaningar som passar deras erfarenheter och kunskaper. Du arbetar dagligen med att utmana barnens lärande och utveckling i den undervisning som planeras utifrån läroplansuppdraget. Du har även föräldrakontakter och ansvar för pedagogisk dokumentation. Profil
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare, gärna med erfarenhet från liknande roll. Utbildning i TAKK är meriterande likväl som kunskaper i verksamhetssystemet InfoMentor.
Som person har du en förmåga att driva utveckling och tar ett tydligt ansvar utifrån förskollärarens uppdrag grundat i läroplanen, och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du är en pedagogisk ledare som skapar glädje, trygghet och ro, både i arbetslaget och i barngruppen. Du har ett intresse för att skapa tydliga pedagogiska miljöer och förstår vikten av att materialet i miljön ska vara tillgängligt och skapa nyfikenhet hos barnet. Du är även en lagspelare som arbetar bra med din omgivning, visar omdöme vid uttalanden och som förstår din roll, samtidigt som du ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
Om arbetsplatsen
Leksands kommun har åtta förskolor utspridda från Tällberg i norr, till Djura i söder. Sammanlagt arbetar ca 80 pedagoger på våra förskolor med att främja alla barns utveckling och lärande, samt lägga grunden för en livslång lust att lära. Förskoleverksamheten består även av en specialpedagog, en administratör, tre rektorer och en avdelningschef. Ett samarbete finns även med grundskolan och gymnasiet - vilket gynnar utbildningens kvalitet och knyter samman kommunens olika skolformer.
Vi erbjuder dig
För oss är det viktigt att alla våra medarbetare hittar en balans mellan jobb och hem, känner trygghet i sin anställning och en ökad livskvalitet genom att jobba i kommunen. Lyckas vi med det finns det goda förutsättningar att också lyckas med vår gemensamma uppgift, som är:
Vi gör det vi ska genom att ta gemensamt ansvar för vårt demokratiska uppdrag, använda våra resurser klokt och alltid hålla fokus på dem vi är till för.
Vi gör det bra och är stolta över vårt arbete och de resultat vi når, och vi välkomnar engagerade och modiga medarbetare som vill utveckla och förbättra tillsammans med oss.
Vi gör det tillsammans genom att samarbeta och lära av varandra. Dialogen är viktig för oss, och vi hittar nya lösningar tillsammans med dem vi är till för, med tillit, omtanke och respekt.
Vi strävar efter ett hälsofrämjande arbetsklimat, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling. Kompetensutveckling är en självklarhet, och vi uppmuntrar våra medarbetare att vidareutvecklas genom kurser, utbildningar och nätverkande.
På vår hemsida har vi samlat information om hur det är att arbeta hos oss. För mer information vänligen se www.leksand.se/jobbahososs
För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttandeservice, se vidare www.rekryteringslots.se
Din ansökan
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Leksands kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken. Ansökningshandlingarna består av CV och personligt brev.
Legitimation för att verifiera din identitet behöver uppvisas vid en eventuell intervju. Det är standard i alla våra rekryteringsprocesser.
Observera att vissa tjänster inom Leksands kommun omfattas av bakgrundskontroll.
Vilken typ av kontroll som genomförs beror på tjänstens innehåll och ansvar. Om den aktuella tjänsten omfattas av detta kommer du att få information om det i samband med rekryteringsprocessen.
Sista ansökningsdatum är 2 november
Tillsättning sker efter överenskommelse och vi granskar CV:n löpande så det är bra om du skickar in din ansökan så fort som möjligt.
individuell lönesättning
individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Leksands kommun
(org.nr 212000-2163), http://www.leksand.se/ Kontakt
Rektor förskola
Elin Esters elin.esters@leksand.se 0247-80212 Jobbnummer
9553415