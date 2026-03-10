Förskollärare med barnets bästa i fokus till Brandbergens förskolor
2026-03-10
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Beskrivning av verksamheten och uppdraget
Brandbergens förskolor består av sex förskolor (Trombonen, Tamburinen, Trumman, Fasanen, Tjädern och Dragspelet).
Alla inom gångavstånd från varandra. Barnens rätt till ett språk är en mycket angelägen fråga för oss. I enheten arbetar vi mycket med språklig utveckling (högläsning, bilder som stöd, TAKK, Polyglutt). Vi ser på barnet som medskapare av omvärlden och sitt eget kunskapande. Vi har ett projekterande arbetssätt, och använder oss av Unikum för att dokumentera såväl barnens enskilda lärande som gruppens lärande. Vi skriver kontinuerligt systematiskt kvalitetsarbete kring vårt projekterande arbete.
Vi söker dig som, tillsammans med oss i Brandbergens förskolor, vill vara med i vårt utvecklingsarbete. Du är en medforskande pedagog och som har barnens bästa i fokus. Som förskollärare blir du avdelningsansvarig för det pedagogiska arbetet. Du är handlingskraftig och ser möjligheter istället för hinder. För oss är delaktighet och ägandeskap viktiga värdeord. Vi strävar efter att alla medarbetare känner att de är en betydelsefull länk. I Brandbergen har vi närhet till naturen med fina parker och grönområden. Vi har även skogen precis inpå knuten. Ett arbete pågår med att bli ännu bättre på att ta tillvara detta, samt även vidareutveckla våra förskolegårdar - Uterummet.
I Haninge Kommun arbetar vi med ett kommungemensamt projektarbete "Tillsammans genom vär(l)den". Vår vision är att knyta ihop det projekterande arbetet med vår Verksamhetsplan, Plan för trygghetsskapande arbete, hållbarhetsarbete, Barnrättsteam och årshjulets firande av traditioner.
Vi söker dig som
- Har ett genuint intresse för såväl språkliga som sociala utmaningar.
- Vill arbeta i ett mångkulturellt område.
- Är lösningsfokuserad.
- Är ansvarstagande och har en mycket god samarbetsförmåga.
- Utövar ett tydligt ledarskap som innefattar ansvar, engagemang, lyhördhet, ödmjukhet och intresse för hela förskolan och organisationen.
Är van att leda undervisningen
- Har förmåga att stärka barns rättigheter och delaktighet
- Kan bygga relationer och stödja social utveckling
- Tycker att det är viktigt att skapa trygga och lärorika miljöer
- Kan dokumentera och utveckla kvaliteten
- Har erfarenhet av att utöva pedagogiskt ledarskap
Vi erbjuder
- Kommungemensam och intern fortbildning.
- Friskvårdsbidrag
- Enskild reflektionstid.
- Reflektion för avdelningen.
- Kommungemensam centrala funktioner
- Ateljérista för området
- Digitalista för området
Meriterande kvalifikationer
- Mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.
- Ansvarstagande, strukturerad, lösningsfokuserad och innovativ.
- God samarbetsförmåga och vana att leda kollegor för delat ansvar och ägarskap.
- Har erfarenhet av pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete.
- Har erfarenhet av att arbeta med flerspråkighet i förskolan.
- Kan arbeta heltid.
- Har god kunskap inom IT.
Blir du intresserad av att söka tjänsten?
Välkommen med din ansökan som innehåller personligt brev, meritförteckning, referenser och löneanspråk. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi tillämpar provanställning.
För att säkerställa att våra medarbetare har den språkliga kompetens som krävs i rollen, tillämpar vi språktest i rekryteringsprocessen. Detta är en del av vårt arbete för att upprätthålla god kommunikation och service i alla led.
Övrigt:
Tjänsten kan komma att tas i anspråk av övertalig personal i kommunen.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering. Ersättning
Individuell lön
Sista dag att ansöka är 2026-03-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/129". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge kommun
(org.nr 212000-0084) Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen, Förskola, Förskoleområde Brandbergen Kontakt
Jannice Jarpe 08-6067000 Jobbnummer
9789228