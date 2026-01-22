Förskollärare, fritidspedagog/pedagog med inriktning mot musik/rörelse
Surahammars kommun, Barn och bildning / Förskollärarjobb / Surahammar Visa alla förskollärarjobb i Surahammar
2026-01-22
, Hallstahammar
, Västerås
, Köping
, Sala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Surahammars kommun, Barn och bildning i Surahammar
Surahammars kommun är en kommun i förändring. Här har vi närhet till både landsbygd och storstad. Här finns drivkraften att växa, förändras och utvecklas. Det är därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du en del av en prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande och alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Vår pedagogiska verksamhet finns i våra tre tätorter Ramnäs, Virsbo och Surahammar.
Den omfattar förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem och fritidsgård.
Hos oss blir du en del av ett engagerat team med 1000 kollegor inom 150 olika yrken, där vi tillsammans driver Surahammars kommun framåt. Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare där du får möjlighet att bidra till kommunens framtid. Här får du chansen att inspirera barn till läslust, sprida matglädje, skapa trygga och trivsamma miljöer samt stötta både äldre och personer med funktionsvariation - och mycket mer! Varje dag arbetar vi för Surahammars invånare. Välkommen att bli en del av vårt lag!
Öppna förskolan finns i Surahammar och fritidsgårdarna är placerade i Surahammar, Virsbo och Ramnäs.
Öppna förskolan är en mötesplats där vårdnadshavare och barn kan träffa andra familjer, leka och delta i olika aktiviteter. Här kan vuxna knyta nya kontakter, få råd och stöd samt samtala om föräldraskap och barns utveckling. Verksamheten erbjuder en pedagogisk gruppverksamhet i nära samarbete med de vuxna besökarna, samtidigt som barnens nyfikenhet och glädje tas tillvara. I Surahammars kommun samarbetar öppna förskolan med socialtjänsten samt barn- och mödrahälsovården för att tillgodose familjernas behov av medicinsk och social service.
Fritidsgårdarnas uppdrag är att erbjuda barn och ungdomar en meningsfull fritid, med fokus på deras egna resurser och intressen. Du får möjlighet att uppmärksamma ungas idéer och stötta dem i att genomföra aktiviteter utifrån deras egna initiativ. Ett intresse för kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter är värdefullt.Publiceringsdatum2026-01-22Arbetsuppgifter
Som förskollärare på öppna förskolan bygger du tillitsfulla relationer med både barn och vårdnadshavare, och utvecklar en inspirerande pedagogisk verksamhet. På fritidsgården är du en vuxen förebild med erfarenhet av arbete med barn och ungdomar samt god kännedom om ungdomskultur. Du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och kan leda grupper på ett naturligt sätt. I tjänsten ingår samverkan med socialtjänst, MVC, BVC och ungdomsmottagningen, samt att hålla i sammankomster, grupper och utbildningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad förskollärare, fritidspedagog eller pedagog med inriktning mot musik och rörelse. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med barngrupper i åldern 15 år och har god kunskap om språkutveckling, integration och föräldrasamverkan. Fritidsgårdens verksamhet riktar sig till barn och ungdomar från årskurs 4 upp till 18 år. Du har förmåga att se och möta behoven hos både barn, ungdomar och vårdnadshavare, och kan fungera rådgivande och stöttande. Vi värdesätter engagemang och vilja att driva arbetet framåt, och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Utdrag ur Belastningsregistret krävs för tjänsten.
ÖVRIGT
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/85". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Surahammars kommun
(org.nr 212000-2031) Arbetsplats
Surahammars kommun, Barn och bildning Kontakt
Rektor/Utvecklare
Lena Johnsson lena.johnsson@surahammar.se 0220-39242 Jobbnummer
9698983