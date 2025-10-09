Förskollärare, förskolan Sköntorpsgården i natursköna Årsta
Kulturkrabaten Förskolor AB / Förskollärarjobb / Stockholm Visa alla förskollärarjobb i Stockholm
2025-10-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kulturkrabaten Förskolor AB i Stockholm
Tjänsten är ett vikariat (en termin, from 2026-01), 100 % i en 1-3 årsgrupp.
Förskolan Sköntorpsgården ingår i KulTurKrabaten Förskolor AB och är en enskilt driven förskola. Förskolan ligger intill Årstaskogen, naturreservat i närhet till Gullmarsplan
I KulTurKrabaten vill vi uppmuntra barnens nyfikenhet och initiativ och ge barnen glädjefulla förskoledagar där allt lärande ska vara lustfyllt med rörelselekar, sång, dans och musik. Vi lägger stor vikt vid att barnen ska få uppleva med alla sina sinnen.
Våra härliga förskolegårdar är en plats där barnens tillvaro fylls av skaparkraft. De naturliga gårdarna uppmuntrar till utvecklande gemensamma aktiviteter och roliga lekar. Barnen ges utrymme att upptäcka och utforska och få positiva lekupplevelser tillsammans.
I förskolornas verksamheter prioriterar vi, Kultur & Natur, Lek & Barnyoga, Språk & Matematik
Som person är du positiv, kommunikativ, initiativrik och har ett stort engagemang. Du har lätt för att samarbeta med barn, föräldrar och kollegor.
KulTurKrabaten Förskolor vill ge barnen en glädjefylld, stimulerande och utvecklande verksamhet med utmaningar som lockar till lärande och utveckling. Tillsammans med kollegor på förskolan medverkar du till att en positiv, meningsfull och utvecklande miljö skapas för varje barn och för hela barngruppen. Som förskollärare leder och utvecklar det pedagogiska arbetet och den pedagogiska dokumentationen tillsammans med arbetslaget enligt förskolans styrdokument.
Hos oss blir du en del av en kreativ, utvecklande och lärande organisation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-08
E-post: ulrika@kulturkrabaten.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan fskl Sköntorpsgården". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kulturkrabaten Förskolor AB
(org.nr 556731-8547)
Kolsnarsvägen 8 (visa karta
)
120 51 ÅRSTA Arbetsplats
Förskola Sköntorpsgården Jobbnummer
9548845