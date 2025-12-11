Förskollärare för månadsvikariat till förskolor i Lunds kommun
2025-12-11
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Som vikarierande förskollärare är ditt uppdrag att se till att varje barn erbjuds en trygg omsorg, utveckling och lärande.
Tillsammans ser ni till barnets bästa och möter alla barn utifrån deras erfarenheter och förutsättningar.
Via oss på BSF Bemanningsenhet kan du erbjudas arbete som förskollärare vid månadsvikariat, allt från ca 1 till 6 månader. Vikariatet kommer att vara på någon av kommunens 52 förskolor, antingen i Lunds stad eller i någon av våra byar Dalby, Veberöd, Genarp, Torna Hällestad, Södra Sandby eller Revingeby. Vi kommer att lägga stor vikt vid att matcha din kompetens mot uppdraget på den aktuella förskolan.
Vi söker dig
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare med minst två års erfarenhet i den rollen. Du har goda kunskaper om barns utveckling och lärande. Du är väl förtrogen med förskolans läroplan och är trygg i olika metoder för att omsätta läroplanen i praktiken, för varje barns utveckling och lärande.
Du har ett undervisningsfokus och arbetar aktivt med att skapa och utveckla tillgängliga lärmiljöer, såväl de fysiska lärmiljöerna som det pedagogiska förhållningssättet. Du är väl insatt i förskolans läroplan och har många idéer om hur du kan arbeta med barnen för att få en ökad måluppfyllelse.
Du har en tydlig kommunikation med vårdnadshavare och ser deras medverkan i verksamheten som en tillgång, samt en god förmåga att dokumentera och bidrar till det systematiska kvalitetsarbetet.
Vi ser det som värdefullt om du har erfarenhet med att arbeta med barn med särskilda behov och är trygg med TAKK eller andra likvärdiga kommunikationsverktyg.
Som vikarie är du flexibel och kan anpassa dig till ändrade omständigheter när det behövs. Du ska kunna arbeta i olika delar av Lund, både i Lunds stad och de kringliggande byarna. Du ska även kunna gå mellan olika avdelningar på förskolan, när detta krävs och aktivt arbeta med både små och stora barn. Du trivs med att arbeta i arbetslag och har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer.
Om rekryteringen
I den här rekryteringen har vi valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmåns portal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.
Bemanningsenheten
BSF Bemanningsenhet arbetar med att rekrytera och bemanna ut vikarier till våra förskolor. Vi tillsätter behovet av korttidsvikarier när ordinarie medarbetare är frånvarande p.g.a. sjukdom/VAB, men även för planerad frånvaro i form av semester, utbildning eller liknande. Utöver detta tillsätter vi också månadsvikariat. Nu finns möjligheten för dig som är legitimerad förskollärare och kan arbeta på längre vikariat att skicka in en intresseanmälan. Antalet vikariat är i dagsläget inte fastställt och antalet kan ytterligare förändras då de kan komma att tas i anspråk av medarbetare med företrädesrätt.
På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och anpassade grundskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.
För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret.
Polisen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1147". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
(org.nr 212000-1132) Arbetsplats
Barn- och skolförvaltningen Kontakt
Eva Jonsson eva.jonsson@lund.se 046-3598272 Jobbnummer
9639795