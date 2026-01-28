Förskollärare/F-3 Lärare till förskoleklass, Hedskolan
2026-01-28
Hedskolan är en f-6 skola med anpassad grundskola som är 3-paralellig med ca 500 elever och 100 medarbetare. Vi ligger centralt i Gällivare kommun med promenadavstånd till idrottshallen, badhuset osv. Hedskolan har ett väluppbyggt arbetssätt för kollegialt lärande som berör samtliga delar av läroplanen. Vi kan därmed erbjuda kontinuerlig kompetenshöjning av drivna processledare, PAX- och IBIS-instruktörer och IT-pedagoger. Utgångspunkten för dig som lärare är att arbeta med planering, undervisning, utvärdering och värdegrundsarbetet utifrån läroplanen. Arbetet sker både självständigt och tillsammans med kollegor på mellanstadiet. Som förskollärare/F-3 lärare hos oss kommer du jobba med våra elever i förskoleklass
Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta i Gällivare kommuns för- och grundskolor: Jobba som pedagog | Gällivare kommunDina arbetsuppgifter
Du är undervisningsansvarig lärare i en förskoleklass. Du ingår i både arbetslag och ämneslag där du tillsammans med övriga pedagoger ansvarar för alla elevers lärande i arbetslaget. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare eller lärare för åk f-3. Du behöver ha kunskap att hantera dator och teknik i ditt dagliga arbete. Du ska vara ansvarskännande, tydlig och driven samt ha lätt att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Engagemang, nytänkande, intresse av och förmåga att samarbeta är kvaliteter som skolan värdesätter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun.
Utdrag ur polisens belastningsregister är ett krav innan anställning.
Gällivare kommun erbjuder dig
Friskvårdförmån i form av styrketräning/gruppträning/Dundret
Gratis bad
Friskvårdstimme
Ta del av arbetsplatsens Trivselpeng
Medlemskap i GKFF (Gällivare kommuns fritidsförening)
Utvecklingsmöjligheter: Få stöd av erfarna mentorer och tillgång till kontinuerlig kompetensutveckling. Möjlighet till utbildning i kombination med arbete.
Nära naturen: Kombinera din karriär med fantastiska friluftslivsmöjligheter i vackra Gällivare.
Innovativa arbetssätt: Vi satsar på modern pedagogik, samarbete och hållbar utveckling.Anställningstyp/arbetstider
Heltid, tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas. Ersättning
Månadslön, vi tillämpar individuell lönesättning - ange gärna löneanspråk i ansökan.
Tillträde / Ansökan
Till din ansökan vill vi ha med ett CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar. Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tillträde: 2026-04-01 eller enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2026-02-11.
Upplysningar
Rektor Eva Sjöholm, tel 0970-818325
Rekryterare Ann-Louise Johansson, tel 076 137 8078
Fackliga företrädare
Sveriges Lärare, gallivare@sverigeslarare.se
Individuell lönesättning
