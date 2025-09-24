Förskollärare eller specialpedagog till Familjecentral/öppen förskola
2025-09-24
Kävlinge kommun har i nuläget två öppna förskolor, i Kävlinge och Löddeköpinge.
Verksamheten är välbesökt på båda orterna. Öppna förskolan är organiserad inom den centrala Barn- och elevhälsan utifrån viktiga tidiga insatser som är förebyggande och främjande.
Kävlinge kommun planerar att starta en Familjecentral i Löddeköpinge, i samverkan med Hälsomedicinskt center.
Verksamheten riktar sig till föräldrar och barn 0 -5 år och erbjuder en pedagogisk verksamhet med lustfyllda aktiviteter där barn och föräldrar leker och lär tillsammans. Att arbeta som förskollärare/specialpedagog på öppen förskola i en familjecentral innebär unika och betydelsefulla möjligheter att påverka och bidra till barns hälsa, utveckling och lärande, att skapa trygga möten och mötesplatser för föräldrar.
Arbetssättet förutsätter att olika verksamheter som barnhälsovård, barnmorskor och socialtjänst samverkar utifrån ett barn- och familjeperspektiv. Målet är att stärka familjen och därmed förbättra villkoren för barnet. Arbetet innebär att verka för goda relationer mellan barn och föräldrar och som förskollärare/specialpedagog har du ansvar för det pedagogiska innehållet och vägleds av läroplanen för förskolan samt föräldrastöd.
Med din pedagogiska erfarenhet medverkar du till att en positiv, utvecklande och tillgänglig lärmiljö finns. Du ska ha ett bra bemötande till alla besökare, både barn och vuxna.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är förskollärare eller specialpedagog. Särskilt meriterande är att du har arbetslivserfarenhet från tidigare arbete på en öppen förskola och på en familjecentral.
Som person är du social och har genuint intresse för människor samt trivs att nätverka och skapa nya kontakter. Ett professionellt bemötande är av stor vikt och att du är en trygg person som vårdnadshavare och barn kan känna förtroende för.
Som förskollärare/specialpedagog har du:
- initiativförmåga och god inblick i arbete med barn, föräldrar och föräldrastöd.
- förmåga att använda din pedagogiska kunskaper, vara kreativ och lösningsfokuserad. Kan förbereda och planera upp ett innehåll för den öppna förskolan men också vara flexibel efter besökarnas behov.
- förmåga att ta eget ansvar, kunna självständigt planera och strukturera ditt arbete och att uttrycka dig väl i tal och skrift.
- utbildning i föräldrastödsprogram såsom Trygghetscirkeln, Aktivt föräldraskap eller ABC eller vill utbilda dig.
- vilja att aktivt arbeta med utveckling av Familjecentral och ser det som en positiv utmaning.
- tycker om att inspirera och motivera andra, samt dela med dig av dina erfarenheter och kunskaper.
- förmåga att samverka med både interna och externa samarbetspartners.
- erfarenhet av att samverka med socialtjänst, barnhälsovård, barnmorskor, bibliotek, förskolor och andra som kan vara stöd för föräldrar.
Digital kompetens och körkort behövs.
Om anställningen
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister. Utdraget vi efterfrågar är "Skola eller förskola" och du behöver själv begära ut utdraget som du hittar på polisens hemsida: Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten (polisen.se)
Barn- och elevhälsan stödjer kommunens förskolor och skolor i arbetet med att ge varje barn och elev, oavsett behov, rätt förutsättningar för att barnet/eleven utvecklas så långt som möjligt. Vi består av en grupp specialister som kompletterar förskolor och skolor inom kommunen. Hos oss finns pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social kompetens samlad för att skapa en helhetsbild av barnens och elevernas vardag. Vårt arbete är i huvudsak främjande och förebyggande vilket sker på organisations-, grupp- och individnivå där stöd ges till de elever som är i behov av särskilt stöd för att kunna nå så långt som möjligt.
Vi bryr oss!
Välkommen till en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med stort engagemang och omtanke om varandra, gör vi allt för att skapa en bättre vardag för alla i vår kommun. Vårt fokus på utveckling och kvalitet märks hos våra många nöjda invånare.
Till Kävlinge kommun tar du dig snabbt och enkelt, oavsett var du bor. Den goda stämningen och de många utvecklingsmöjligheterna är andra anledningar till att våra medarbetare trivs så bra. Vill du bli en av oss?
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss i Kävlinge? Gå in på jobb.kavlinge.se för att läsa vad våra medarbetare tycker om att jobba hos oss, våra förmåner och se alla våra lediga jobb. Ersättning
