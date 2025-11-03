Förskollärare eller barnskötare med NPF-kompetens
Heja Olofström!
Olofströms kommun ska verka och ge bra service åt kommuninvånarna. För att kunna ge den service som kommuninvånarna förväntar sig är medarbetarna vår främsta resurs. Engagerade och delaktiga medarbetare som vågar prova nya saker och som strävar efter en bra kvalité gör Olofströms kommun till en attraktiv kommun som man vill bo i, verka i och besöka. Med en öppen och tydlig kommunikation skapar vi tillsammans ett bra arbetsklimat som lyfter välmående på arbetsplatsen. Hos oss på Olofströms kommun är det din talang, ambition och kompetens som är avgörande.
Välkommen till Olofström!
Förskollärare eller barnskötare med NPF-kompetens
Olofströms kommuns förskolor - 4 tjänster, tidsbegränsad anställning, 40-90 %
Vill du vara med och skapa trygga, inkluderande och stimulerande lärmiljöer för alla barn?
Olofströms kommun söker nu fyra engagerade medarbetare - förskollärare eller barnskötare med NPF-kompetens - till våra förskolor.
I Olofströms kommuns förskolor står barnens trygghet, nyfikenhet och lärande i fokus. Vi arbetar aktivt för att alla barn ska känna delaktighet och få möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Våra verksamheter präglas av ett nära samarbete i arbetslagen och en stark gemensam värdegrund där vi ser olikheter som en tillgång.Publiceringsdatum2025-11-03Arbetsuppgifter
Som förskollärare eller barnskötare med NPF-kompetens bidrar du med kunskap och förhållningssätt som stödjer barns utveckling och lärande - särskilt för barn med behov av extra anpassningar eller särskilt stöd.
Du kommer att:
skapa trygga, tydliga och förutsägbara lärmiljöer
planera och genomföra undervisning eller aktiviteter utifrån barns behov och intressen
samarbeta med kollegor, specialpedagoger och vårdnadshavare
bidra till utvecklingen av inkluderande arbetssätt i förskolanKvalifikationer
är legitimerad förskollärare eller utbildad barnskötare
har kunskap och erfarenhet av NPF, t.ex. autism, ADHD eller språkstörning
är trygg, lyhörd och lösningsfokuserad
har ett positivt förhållningssätt och trivs med att samarbeta
Erfarenhet av att arbeta med AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) eller tydliggörande pedagogik är meriterande.
Vision och värdegrund
Lev livet i Olofströms kommun! I hela vår natursköna kommun kan alla bo, verka och växa. Tillsammans ger vi kraft och möjlighet åt varje människa att utvecklas hela livet.
Som medarbetare hos oss är du en viktig resurs. Oavsett var du jobbar är du en representant för hela Olofströms kommun. Det är viktigt att du delar vår värdegrund och arbetar efter värdeorden: mod, engagemang, delaktighet och kvalitet.
Övriga upplysningar
Olofströms kommun krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Olofströms kommun tillämpar drogtest innan beslut om nyanställning.
Olofströms kommun tillämpar drogtest innan beslut om nyanställning.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Ansökan sker via länk på www.olofstrom.se/lediga-jobb.
Bifoga CV och personligt brev.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
