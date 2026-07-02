Förskollärare Dunderklumpens förskola, Gäddede
Strömsunds kommun / Förskollärarjobb / Strömsund Visa alla förskollärarjobb i Strömsund
2026-07-02
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För Strömsunds kommun är målet enkelt – alla ska trivas, ha kul på jobbet och få möjlighet att utvecklas och växa med sina arbetsuppgifter. Våra chefer har det viktiga uppdraget att se till att vi alla känner oss delaktiga, respekterade och ansvarstagande på jobbet.
Som kommun ansvarar vi bland annat för undervisning, vård och omsorg, samhällsbyggnad, arbetsmarknad, kultur och servicetjänster. Jobben vi gör får kommunen att fungera och det är betydelsefullt för invånarna – och skapar meningsfullhet i vår arbetsvardag.
Vi gör skillnad för människor dygnet runt, årets alla dagar. Vill du bli en del av vårt viktiga arbete? Välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-02Arbetsuppgifter
Som förskollärare hos oss arbetar du pedagogiskt tillsammans med engagerade kollegor i arbetslag för främja barnens lärande och utveckling.
I arbetet ingår att
• Planera, genomföra, följa upp och utvärdera undervisningen utifrån läroplanen
• Skapa en trygg, stimulerande och inkluderande lärmiljö
• Ansvara för barnens omsorg tillsammans med kollegor
• Ge barnen möjlighet att utforska, skapa och reflektera över nya erfarenheter
• Ha ett nära och fortlöpande samarbete med vårdnadshavareKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare eller lärare tidigare år. Erfarenhet av arbete inom förskola är meriterande.
Vi söker denna person
• God empatisk förmåga och förståelse för barns olika behov
• Förmåga att lyssna, uppmuntra, stimulera och utmana barnens utveckling
• Van att kommunicera, samarbeta och ta ansvar i det dagliga arbetet
• Kreativ, engagerad och öppen för nya arbetssätt
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Intervjuer sker löpande under rekryteringstiden.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde så snart som möjligt.
Vi har gjort ett genomtänkt val av kanaler för den här rekryteringen. Vi vill inte bli kontaktade av försäljare, vänligen respektera detta. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334813". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strömsunds Kommun
(org.nr 212000-2486), https://www.stromsund.se/2288.html
Box 500 (visa karta
)
833 24 STRÖMSUND Arbetsplats
Strömsunds kommun Kontakt
Rektor, Frostviksskolan
Karin Hagerud Stake karin.hagerud.stake@stromsund.se 0672-41 67 26 Jobbnummer
9990399