Förskollärare/Barnskötare till Bonnagårdens förskola
2026-02-06
Om jobbet
Har du ett stort intresse för djur, natur och odling? Då skulle du passa att arbeta på Bonnagårdens förskola!
Bonnagårdens förskola är en fristående förskola som ligger på en 4H gård i stadsdelen Hovshaga. Vår inriktning är djur, natur och odling. På en gård händer det hela tiden saker. Att arbeta med barnen i den här miljön ger fantastiska upplevelser och glädje men också sorg. Barnen får vara med och hjälpa till på gården med djuren, plocka ägg, mata, städa m.m.
Vi har också ett utekök där vi förbereder de grönsaker som vi odlat. Här lär sig barnen att "lära genom att göra". Allt du kan göra inne kan du göra ute.
Vi söker dig som är positiv och som kan ta egna initiativ och vara flexibel. Du ska vara en pedagogisk ledare och tycka om att vara ute i alla väder. Du ska inte vara rädd för att komma med egna idéer utan vilja vara med och utveckla vår förskola. Vi ser att du har ett intresse för djur, natur och odling.
Vi söker just nu en förskollärare eller barnskötare för vikariat under en föräldraledighet som startar april 2026.
Tjänsten är på 85%.
Intervjuer kommer att ske fortlöpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
E-post: julia@bonnagarden.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bonnagårdens Förskola AB
Gamla Kronobergsvägen Stora Fjäll (visa karta
352 62 VÄXJÖ Arbetsplats
Bonnagårdens Förskola AB Kontakt
Rektor
Ida Karlsson ida@bonnagarden.se 047063035 Jobbnummer
