Förskollärare/barnskötare 75% + ev. Rektorsuppdrag 10% - Kristen förskola
Stift Kristen Barnomsorg i Bredaryd / Förskollärarjobb / Värnamo Visa alla förskollärarjobb i Värnamo
2025-09-29
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stift Kristen Barnomsorg i Bredaryd i Värnamo Publiceringsdatum2025-09-29Om företaget
Vi är en liten, familjär kristen förskola med stort engagemang för barnets utveckling och trygghet. Vi har en åldersblandad grupp, härlig utegård, nära till skogen och vi lagar maten på plats av vår kock.Dina arbetsuppgifter
Som förskollärare ansvarar du för planering, genomförande och uppföljning av den pedagogiska verksamheten utifrån förskolans läroplan. Du arbetar tätt tillsammans med övrig personal med stort inflytande över verksamhetens utveckling.Kvalifikationer
Legitimerad förskollärare eller barnskötare.
God förmåga att samarbeta och kommunicera.
Dela förskolans kristna värdegrund.
Rektorsuppdrag:
Utöver förskoleuppdraget finns möjlighet att kombinera tjänsten med ett mindre rektorsuppdrag, 10%, där du ansvarar för:
Pedagogiskt ledarskap, säkerställa att förskolans mål och värdegrund efterlevs, ansvara för arbetsmiljön, samarbeta med vårdnadshavare och externa parter, följa upp och utvärdera verksamheten.Så ansöker du
Skicka CV och personligt brev till rektor.klippan@hotmail.com
Sista ansökningsdatum: 28 oktober 2025
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-28
E-post: rektor.klippan@hotmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stift Kristen Barnomsorg i Bredaryd
Albanovägen 7 (visa karta
)
330 10 BREDARYD Arbetsplats
Klippans Förskola Kontakt
T.f. Rektor
Eva Anvegård rektor.klippan@hotmail.com 073-8000 102 Jobbnummer
9530012