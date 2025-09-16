Förskollärare/Barnskötare - Vikariat på Förskolan Giraffen
Vill du arbeta i en liten, familjär förskola i en naturskön miljö med uteprofil? Högt uppe på en kulle med utsikt över sjön Lillelången i Norsesund hittar du Förskolan Giraffen - en plats där barn och pedagoger leker, lär och utvecklas tillsammans i skogen, vid stranden och på lekplatsen.Publiceringsdatum2025-09-16Om företaget
Förskolan Giraffen är ett föräldrakooperativ med ca 15-16 barn i åldern 1-5 år. Här arbetar två förskollärare (varav en även är förskolechef) samt två barnskötare. Som anställd får du stor möjlighet att påverka verksamheten, nära kontakt med familjerna och förmåner som pedagogiska måltider och arbetskläder för utebruk.
Vi söker dig som
Är legitimerad förskollärare, lärare mot yngre åldrar eller erfaren barnskötare.
Har goda kunskaper i förskolans läroplan och digitala verktyg.
Är engagerad, flexibel och har en god samarbetsförmåga.
Vill bidra till en trygg, rolig och lärorik förskoletid.Dina arbetsuppgifter
Leda och utveckla det pedagogiska arbetet enligt läroplanen.
Planera, dokumentera och utvärdera verksamheten.
Skapa en positiv och utvecklande miljö för barnen.
Ansvara för inskolningar, utvecklingssamtal m.m.
Vid behov tjänstgöra som förskolechef.
Anställningsvillkor
Omfattning: ca 80%, vikariat minst 12 mån
Arbetstid: Dagtid (förskolan öppen 07-17)
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Lön: Månadslön, kollektivavtal (Fremia)
Utdrag ur belastningsregistret krävs.
Skicka din ansökan till rekrytering@forskolangiraffen.se
Intervjuer sker löpande.
Sista dag att ansöka är 1 oktober Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
E-post: rekrytering@forskolangiraffen.se Arbetsgivarens referens
