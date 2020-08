Förskollärare, Alvgatans och Rundgårdens förskola - Varbergs kommun, Team Sydväst - Förskollärarjobb i Varberg

Prenumerera på nya jobb hos Varbergs kommun, Team Sydväst

Varbergs kommun, Team Sydväst / Förskollärarjobb / Varberg2020-08-25I Varbergs kommun är vi cirka 5 000 medarbetare som delar en och samma verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Detta gör vi på väldigt många olika sätt, det finns mer än 135 olika yrken i vår breda verksamhet. Varberg växer och behoven av kommunens tjänster både ökar och förändras, därför behöver vi din kompetens.Vill du växa med oss?Alvgatans förskola är en liten förskola som ligger på Breared och Rundgården är en större mångkulturell förskola som ligger på Sörse.2020-08-25Du kommer att vara en av 2 kvalitetsavlösare som ersätter ordinarie personal när de har sin reflektionstid. Du behöver vara flexibel eftersom arbetet sker i många olika barngrupper i åldrarna 1-5 år.Det är viktigt att du som arbetar hos oss har ett positivt förhållningssätt mot barn, föräldrar och kollegor och alltid har barnens bästa i fokus. Vi lägger stor vikt vid att alltid skapa bästa möjliga möte för lärande och att ha ett tillåtande klimat inför allas olikheter.Pedagogerna på förskolorna är aktiva och finns nära barnen i verksamheten för att utmana, stötta och inspirera dem.Barnen är indelade i mindre grupper med 2 pedagoger i varje grupp som arbetar projektinriktat under en övergripande gemensamt tema på förmiddagarna och i andra grupperingar under eftermiddagarna.Du kommer att ha ett fast schema fördelat på 3 dagar/vecka.Legitimerad förskollärare.Vänligen bifoga, via Offentliga Jobb, betyg, examensbevis och i förekommande fall förskollärarlegitimation alternativt lärarlegitimation.ÖVRIGTIntervjuer och rekrytering sker löpande under annonseringstiden.Vikariatet kan komma att förlängas.Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/ Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal.Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag!Varaktighet, arbetstidDeltid. Denna tjänst har en sysselsättningad om 50% och kan kombineras med andra arbetsuppgifter upp till heltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: 2020-09-15 Snarast, upphör: 2020-12-17 .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2020-09-04Varbergs kommun, Team Sydväst5332280