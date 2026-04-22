Förskollärare alternativt barnskötare till Mariagårdens förskola
Vikariat 90-100 % från 20260803 och året ut med möjlighet till förlängning eller efter överenskommelse.
Vi söker nu en glad och kreativ förskollärare som vill bli en del av vår förskola.
Är du intresserad av att jobba för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola för både barn och personal så kanske du är den vi söker. Vårt arbete vilar på kristen värdegrund, där den tillsammans med förskolans läroplan ligger till grund för utbildningen. Vi tror på lekfullt, upplevelsebaserat lärande där fantasi och lek får stort utrymme.
Vi söker Dig som har personlig lämplighet samt relevant examen för arbete inom förskola såsom förskollärarexamen eller barnskötarutbildning. Du har god samarbetsförmåga och har en vilja att bidra till utveckling och vill skapa kvalitet. Du är en glädjespridare som brinner för ditt arbete och du har lätt för att skapa goda relationer till barn, kollegor och vårdnadshavare. Som förskollärare arbetar du med att undervisa och ansvarar för barns lärande och utveckling med läroplanen som bas. Du ansvarar för den pedagogiska utbildningen och undervisningen som bedrivs både inom- och utomhus.
Tjänsten innebär främst arbete med de yngre barnen på förskolan.
Arbetslaget på förskolan består av rektor, förskollärare, barnskötare, lokalvårdare och kock. Maten tillagas i vårt tillagningskök där ekologiska och närproducerade råvaror lägger grunden för en god och pedagogisk måltid. Fria pedagogiska måltider samt delvis betalda arbetskläder ingår för personalen.
Du förväntas vara medlem i Svenska kyrkan och dela dess värderingar.
Södra Vedbo pastorat driver ytterligare en förskola i Solberga, Nässjö kommun. Vi arbetar med en aktiv personalpolitik som ger Dig goda möjligheter till en bra arbetsmiljö.
För anställning skall utdrag ur belastningsregister lämnas för arbete inom förskola/skola. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vi är ett pastorat med sju församlingar i Eksjö kommun samt en liten del av Nässjö kommun. I våra församlingar finns det tolv kyrkor, tre kapell, tolv kyrkogårdar och två förskolor. Vi har cirka 12 300 kyrkotillhöriga och 80 anställda. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södra Vedbo pastorat
(org.nr 252004-7503), https://www.svenskakyrkan.se/
Österlånggatan 17 (visa karta
)
575 31 EKSJÖ Kontakt
Nils-Gunnar Karlsson, Sveriges lärare Nils-Gunnar.Karlsson@svenskakyrkan.se 0381-662319 Jobbnummer
