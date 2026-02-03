Förskollärare 85% fsk Ängeln. Förlängd ansökningstid 2 veckor
2026-02-03
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Motala Församling i Motala
Motala församling bedriver verksamhet i tre förskolor. Trygghet- Glädje - gemenskap och lärande är våra gemensamma värdeord. Vi prioriterar att arbeta i mindre barngrupper där vi kan se varje barn som individ såväl som en del av gruppen. Vår verksamhet följer målen i förskolans läroplan och är förankrad i den kristna värdegrunden, där vi ser till alla människors lika värde och varje barns unika möjlighet till utveckling.
Förskolan Ängeln ligger vackert beläget i trivsamma lokaler i Charlottenborgs kyrka. Närhet finns till både naturområden och centrum. Kyrkan har en unik möjlighet att erbjuda en trygg grund att stå på. Tillsammans skapar vi mötesplatser för barnen och deras familjer.
Vi erbjuder friskvårdsbidrag på 2500 kr/år, arbetskläder, kostnadsfri pedagogisk måltid, planeringstid på dagtid och 5 studiedagar/år med fortbildning och planering.
Vi söker dig positiva, ansvarsfulla, målmedvetna och engagerade pedagog. Vi önskar att du är lösningsfokuserad, flexibel och har god samarbetsförmåga. Du är legitimerad förskollärare, väl insatt i förskolans läroplan och har en hög ambition och pedagogisk medvetenhet. Du bör vara förankrad i kyrkans tro och liv och vi förutsätter att du är medlem i Svenska kyrkan.
I tjänsten ingår ett uppdrag som utvecklingsledare, vilket innebär att leda och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Du ingår i ett team med rektor och övriga utvecklingsledare, som träffas med regelbundenhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17
E-post: susanne.vernstrom@svenskakyrkan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "förskollärare 85% Ängeln". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Motala Församling
(org.nr 252000-4520)
