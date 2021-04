Förskollärare 75-100 % TV - Möllebackens förskola i Munka Ljungb - Ängelholms kommun, FO Öster Munka Ljungby - Förskollärarjobb i Ängelholm

Ängelholms kommun, FO Öster Munka Ljungby / Förskollärarjobb / Ängelholm2021-04-13Ängelholm är landets första agila kommun!Här tänker vi nytt och vi har därför byggt en unik utvecklings- och serviceorganisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Förutom att vi har huvuduppdrag istället för förvaltningar, är det unika med Ängelholms kommun vårt signalsystem och våra agila arenor.Vi jobbar med vardagsinnovationer och får saker att hända. Samarbete är en självklar arbetsform för oss och med vårt agila arbetssätt har vi förutsättningarna och förmågan att anpassa oss i ett samhälle som ständigt förändras. Vi lever vår värdegrund: Öppenhet, Omtanke och Handlingskraft.Ängelholm är dessutom en av Sveriges vackraste platser med kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap och har bästa läget med utomordentliga kommunikationer till resten av Skåne, Sverige och kontinenten.Vill du veta mer om hur det är att jobba hos oss? Läs mer på jobb.engelholm.se2021-04-13Vill du bli en del av vårt positiva och härliga gäng på förskolan Möllebacken? Vi finns på förskoleområde Öster i Munka Ljungby.Du arbetar tillsammans i ditt team med undervisning och ansvarar för utbildningen i förskolan med Lpfö-18 som bas.Ditt uppdrag som förskollärare innebär undervisning och organisation av aktiviteter för barn.Vi söker dig som är tydlig ledare, tar tillvara och ser barns intressen och förmågor.Tillsammans med teamet skapar ni en trygg och inspirerande lärmiljö som är tillgänglig för alla barn.Arbetet fördelas inom arbetslaget utifrån Lpfö-18.På Munka Ljungby förskolor är språket en central del av vår undervisning.Vi strävar efter att arbeta med vårt systematiska kvalitetsarbete, dokumentation, planering och möten inom arbetstid.Undervisningen med barnen bedrivs i mindre grupper under större delen av dagen.Vår värdegrund grundas i ett öppet och positivt klimat där olikheter ses som berikande.Vi söker dig med legitimation och behörighet inom förskola.Intresse av och förmåga att samarbeta med både barn och vuxna är viktigt.Du har ett bra förhållningssätt som skapar goda relationer till barnen, vårdnadshavare och kolleger.Du är:nyfiken, medforskande och reflekterande i dittarbetssättkreativ, modig och vågar prova nya lösningarsom driver verksamheten framåtpositiv och engageradsamarbetsvilligArbetet bedrivs i arbetslag och det krävs att du kan och tycker om att samarbeta.I Ängelholms kommun får du som tillsvidareanställd medarbetare i förskolan digitalt verktyg, arbetskläder och skor för utomhusbruk.Är du ny i yrket erbjuds du ett mentorskap.ÖVRIGTFör att bli aktuell för tjänsten måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret.Har du erhållit företrädesrätt i Ängelholms Kommun, ska du ange detta i din ansökan.Tjänsten tillsätts under förutsättning av erforderliga beslut.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Ängelholms kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka online via länk i annonsen.Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.Varaktighet, arbetstidHeltid / deltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde: 2021-08-01 eller tidigare. .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-25Ängelholms kommun, FO Öster Munka Ljungby5689079