Förskollärar- eller lärarstudent? Välkommen till Vikarieförmedlingen!
2026-01-07
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Studerar du till lärare eller förskollärare? På Vikarieförmedlingen får du chansen till värdefull erfarenhet i en lärorik miljö. Här får du stora möjligheter att skaffa dig bra arbetslivserfarenhet, skapa kontakter inför framtiden och bygga nätverk i staden.Publiceringsdatum2026-01-07Arbetsuppgifter
Du som är förskollärarstudent ges i första hand möjlighet att arbeta inom förskola. Förskolan ansvarar för det pedagogiska arbetet och du blir ett viktigt stöd i deras arbete. Arbetsuppgifterna kan variera från dag till dag och skilja sig mellan arbetsplatser. Ibland kan du arbeta i barngrupp och ibland kan du få mer praktiska arbetsuppgifter.
Om du är lärarstudent ges du möjlighet att samla på dig goda erfarenheter som lärarvikarie. Du täcker du upp för ordinarie lärares frånvaro och håller i undervisningen. Det innebär att du har ansvar för en helklass och kan undervisa i ett eller flera ämnen. I rollen som studerande lärarvikarie varierar uppdraget. Du kan ibland få följa ett planerat innehåll av lektionerna, vid andra tillfällen kan du själv behöva ansvara för att planera undervisningen. Givetvis har du andra lärare på skolan till din hjälp.
Din kompetens
I vår verksamhet ställer vi upp för varandra och alla bidrar till ett positivt arbetsklimat. Du är flexibel och tycker om att samarbeta men har heller inga problem med att arbeta självständigt. I stressade situationer behåller du lugnet och du strävar alltid efter att ditt arbete och möte med barnen/eleverna ska hålla hög kvalitet. För att fungera i rollen som vikarie behöver du kunna förhålla dig till rutinerna på olika arbetsplatser skiljer sig åt. Du skapar tillit, är en förebild och bygger relationer med elever och i vissa fall med deras vårdnadshavare.
Du måste ha fyllt 18 år och ha pågående studier till förskollärare, grundskollärare, ämneslärare eller lärare i fritidshem. Du ska ha genomfört minst en VFU-period. Inför anställning samt under anställningens gång ska efterfrågade studieintyg uppvisas. Det är meriterande att ha tidigare erfarenhet av arbete med barn och ungdomar eller annan lämplig erfarenhet kopplat till skolverksamhet. Det är även meriterande med B-körkort.
Du pratar och skriver obehindrat på svenska. Detta utifrån att du som pedagog i skolan ska stötta eleverna i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att eleverna kan använda språket på ett rikt och nyanserat sätt.
Vi erbjuder
Att arbeta som vikarie på Vikarieförmedlingen ger dig möjlighet att knyta värdefulla kontakter och skapa nätverk för framtiden. Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Våra olikheter är vår styrka och du kan vara trygg i att här får du vara ditt bästa jag.
Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb och blir du en del av något större! Du står aldrig ensam och tillsammans är vi Västerås stad.
Din anställning ingår i vårt så kallade studentspår. Studenter erbjuds en individuell lönesättning med ett lönepåslag, förutsatt att studieintyg kan uppvisas löpande under studiernas gång. I studentspåret har du stor flexibilitet att jobba när det passar dig utifrån dina studier och VFU-perioder.
Gå gärna in på länken nedan för att läsa mer om hur processen går till samt hur det är att vara medarbetare på Vikarieförmedlingen:
Jobba som vikarie - Västerås (https://vasteras.se/naringsliv-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-som-vikarie.html)
Praktisk information
Vikarieförmedlingens uppdrag är att rekrytera och tillhandahålla timanställd personal från 1 dag upp till 2 månader och 29 dagar för Västerås stads skolverksamheter. Genom oss har du möjlighet att bli bokad på både längre och kortare uppdrag, som minst bokas du på tre timmar. Allt beror på vilket behov som finns i verksamheterna samt hur mycket du visar att du kan arbeta utifrån din tillgänglighet.
I vårt arbetsverktyg TimePool registrerar du själv de dagar du kan arbeta. Din tillgänglighet behöver matcha verksamheternas öppettider, i förstahand vardagar 07:30-16:30. Du matchas sedan mot uppdrag utifrån ditt kompetensområde och kan bli bokad på arbetsplatser som ligger både centralt i Västerås och ute på landsbygden. Arbetstiderna kan variera och bokningar med kort varsel kan förekomma, det är därför en fördel om du har Västerås som utgångspunkt.
I den här rekryteringen måste du visa utdrag ur belastningsregistret och du kan med fördel beställa och få det digitalt för snabbast hantering. Inför och under din anställning i studentspåret förväntas du inkomma med efterfrågade studieintyg. Vid utebliven uppvisning av studieintyg ser vi över din anställning, vilket kan leda till att du får en ny titel eller att din anställning avslutas. Vi tar alltid referenser och i samband med intervju kommer vi be dig att lämna kontaktuppgifter till två referenser. För dig som studerar kommer vi alltid att efterfråga minst en VFU-handledare som referens. Om du ej kan inkomma med en tidigare handledare som referens kommer vi inte att kunna ta dig vidare i en rekryteringsprocess. Har du tidigare varit anställd inom Västerås stad tar vi alltid referens från din chef på den arbetsplatsen.
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.

I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Enligt avtal. Så ansöker du
