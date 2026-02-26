Förskolepedagog till Familjecentralen Brunnsäng
Hösten 2026 öppnar vi en helt ny familjecentral i Södertälje, Brunnsäng Familjecentral. Nu söker vi två drivna och engagerade förskolepedagoger som vill vara med oss på denna fantastiska resa.
Södertälje kommun har under flera år satsat på att erbjuda tidigt och lättillgängligt stöd. Familjecentralerna tillhör Stöd till familj som är en del av Första linjens stöd, där vi jobbar mycket aktivt för att nå medborgarna med stöd i ett så tidigt skede som möjligt. Familjecentral är en fantastisk verksamhet för detta och vi riktar oss mot familjer med barn 0-5 år samt gravida. Inom Stöd till Familj har vi två andra familjecentraler men också familjestödjare som arbetar mot familjer med barn i skolåldern. Stöd till familj är en enhet vilket betyder att du kommer vara väl insatt i hela verksamheten och samarbeta nära dina kollegor.
Familjecentral är en samverkan mellan kommunens förebyggande verksamhet i form av familjestödjare och öppna förskolan samt regionens barnhälsovård (BHV) och Barnmorskemottagning (BMM). Vi kommer att vara samlokaliserade med regionens BHV men inte BMM. BMM finns i Södertälje centrum och det kommer där att finnas ett mycket nära samarbete. Kommunen står för två familjestödjare och två pedagoger. Som pedagog på familjecentral arbetar du pedagogiskt i kombination med förebyggande och främjande familjearbete. Du har i första hand ansvaret för att planera och driva öppen förskola. Den öppna förskolan är en otrolig arena där Södertäljes familjer får tillgång till en varm och inbjudande miljö och en gemensam ingång till allt det stöd som finns att få. Du kommer att få starta upp och utveckla denna verksamhet från grunden. Du kommer också att bidra i det utåtriktade arbetet för att etablera vår verksamhet och nå fler familjer. Stöd till familjs vision är att alla familjer i Södertälje ska veta att de kan vända sig till oss när de behöver hjälp. Publiceringsdatum2026-02-26Arbetsuppgifter
Du kommer bland annat att:
• Utveckla och driva öppna förskolan
• Arbeta nära familjestödjare och regionens personal i samverkan kring familjerna
• Samverka aktivt med andra aktörer som möter barn och familjer
• Arbeta utåtriktat och uppsökande för att nå fler familjer i behov av stöd
• Lotsa familjer till rätt insats när så behövs. Vi avvisar aldrig någon.
• Hålla föräldragrupper
• Omvärldsbevaka
Du kommer att ha din huvudsakliga tjänstgöring dagtid med möjlighet till kvällsuppdrag då och då. Detta då det samverkande och utåtriktade arbetet, ibland efterfrågas kvällstid. Det ger oss chansen att möta medborgarna när det passar dem bäst. Tillträde den 1 september 2026.
Vem är du?
Du kommer att vara med och bygga upp verksamheten från grunden, vilket kräver flexibilitet, kreativitet och framåtanda. Du är duktig på att nyttja tiden och se vad som kan göras samtidigt som du håller det övergripande uppdraget i fokus och samarbetar med de andra i teamet. Du är en klippa i samarbetet med andra professioner och är en ambassadör för vår verksamhet.Kvalifikationer
• Förskollärare eller likvärdig examen på minst kandidatnivå
• Erfarenhet av arbete på öppen förskola/förskola
• B-körkort
Meriterande:
• Utbildning i gruppverksamheter som ABC, Komet, Föräldraskap i Sverige eller spädbarnsmassage.
• Förebyggande arbete med familjer
• Erfarenhet av samverkan med andra professioner
• FlerspråkighetDina personliga egenskaper
• Relationsskapande och lyhörd
• Samverkanskompetent
• Flexibel och kreativ i ditt arbetssätt
• Självständig och initiativrik - du driver ditt arbete framåt
• Prestigelös och praktisk - du hjälper gärna till där det behövs
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du en trygg anställning, bra anställningsvillkor och arbetsmiljö, kompetensutveckling och flera förmåner. Läs gärna mer om oss på vår hemsida och för mer information om våra förmåner: https://www.sodertalje.se/formaner
Välkommen till oss! Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Ersättning
Enligt ök Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje kommun
(org.nr 212000-0159) Kontakt
Enhetschef
Mirjam Johansson mirjam.johansson@sodertalje.se 08-523 010 00 Jobbnummer
9764427