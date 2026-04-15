Förskoleområde Nord, förskolan Skattkistan söker förskollärare
2026-04-15
Som medarbetare i Götene kommun blir du en del av en helhet där engagemang och samarbete över gränser är en självklarhet. Här värdesätter vi mod och nytänk i allt vi gör och vi eftersträvar arbetsplatser som stimulerar kreativitet, initiativförmåga och ansvarstagande. Hos oss får du möjlighet att bidra till meningsfulla och samhällsnyttiga insatser som gör skillnad i människors vardag.
Vi har en tydlig vision - vi ska bli Sveriges bästa landsbygdskommun. Götene kommun är platsen där man, ung som gammal eller mitt i livet, känner trygghet och har förutsättningar att utvecklas. Här står barnen i centrum. Vi tar vara på varje ung individs drivkraft och kreativitet genom att erbjuda en utbildning i toppklass, ett rikt kulturliv och en meningsfull fritid som ger barn och unga möjlighet att utvecklas till sina bästa jag. Lugnet, gemenskapen och enkelheten hos oss tillsammans med pulsen i städerna runt oss ger förutsättningar för ett rikt liv, oavsett var i livet man befinner sig. Runt knuten väntar Vänern och Kinnekulle med ett friluftsliv som många bara kan drömma om.
Vill du vara med och forma Sveriges bästa landsbygdskommun? Läs mer om Götene kommun på www.gotene.se
, och vad livet i Skaraborg har att erbjuda på https://www.livetiskaraborg.se/kommuner/gotene.
Se filmen om hur Götene blev världens mest kända svenska kommun
Förskollärare - här är tjänsten för dig!
Vill du arbeta i en förskola med stora möjligheter? Vill du vara en del av ett arbetslags som har ett projekterande arbetssätt, där barnens nyfikenhet och frågor står i fokus?
Förskolan Skattkistan bildar tillsammans med förskolorna Hällekis, Miklagård och Västerby förskoleområde Nord i den norra delen i Götene kommun. Förskolorna bedriver ett aktivt arbete utifrån läroplanen där barnens utveckling, lärande och omsorg står i fokus.
Skattkistan är en mångkulturell förskola som har 3 hemvister. Idag är ca 18 personal anställda och tillsammans bidrar de till varandras och förskolans utveckling. Vi arbetar projekterande, där barnens nyfikenhet och frågor står i fokus. I undervisningen använder vi oss av flera olika material och estetiska uttrycksformer, för att skapa kreativitet och ge alla barn möjlighet att kommunicera, skapa, experimentera, leka och lära. Tillsammans med barn och vårdnadshavare vill vi arbeta för en verksamhet där alla mår gott.
Den pedagogiska dokumentationen är en viktig del i vårt arbete och genom den ser vi barngruppens och pedagogernas lärprocesser. Genom att reflektera i barngruppen och i arbetslaget utifrån den pedagogiska dokumentationen gör vi vår barnsyn och kunskapssyn synlig.
I Götene kommun sker en ständig utveckling och där har vår pedagogista en betydande roll för att stärka pedagogerna i sitt arbete med att synliggöra barnens processer framför allt genom handledning i reflektionen varannan vecka. Vi har under många år vidareutvecklat arbetet med kollegialt lärande och ser detta som en framgångsrik metod att öka medvetenheten och stärka pedagogerna i sina yrkesroller.
Är detta något som lockar Dig, välkommen med Din ansökan. Dina arbetsuppgifter
Som förskollärare ingår du i ett arbetslag och vi förutsätter att du tycker om att vara ledare och att samspela med barnen. Du är en medveten, utforskande pedagog med barnperspektivet i fokus. Tillsammans med kolleger ansvarar du för att driva och utveckla det pedagogiska arbetet i barngruppen och på förskolan med läroplan och kommunala mål som riktmärke. Du ska samarbeta med andra pedagoger för att utveckla lärmiljön och likvärdigheten inom vår förskola. Kvalifikationer
Legitimerad förskollärare/lärare eller lärare mot tidigare åldrar.
Vem är du?
Som person är du kreativ, driven, engagerad, positiv och vill utveckla vårt gemensamma pedagogiska uppdrag. Du är en nyfiken och hängiven lagspelare som ser vikten av det kollegiala lärandet samt av att skapa relationer tillsammans med kollegor, barn och vårdnadshavare.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet!Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning 75-100% med tillträde v. 33 eller enligt överenskommelse.
Urval- och intervjuarbete kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Vid eventuell intervju ska kandidaten kunna identifiera sig med pass eller internationellt id -kort (körkort är inte giltigt) Inför eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret kunna visas upp varmed vi rekommenderar att du ansöker om detta i god tid.
Vi tar endast emot ansökningar elektroniskt via vår hemsida. Bemannings-och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser undanbedes. Götene kommun tillämpar rökfri arbetstid. Götene kommun strävar mot jämställdhet och mångfald i våra verksamheter och arbetar därför aktivt för en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald. Så ansöker du
