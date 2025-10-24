Förskolelärare till Porslinskvarteret Gustavsberg
2025-10-24
På Skolalliansens förskolor lägger vi grunden för ett lustfyllt och livslångt lärande, där varje barn får utvecklas i sin egen takt - med trygghet, nyfikenhet och kreativitet i centrum. Vår verksamhet utgår från barnens intressen och drivs av ett starkt engagemang för att skapa meningsfulla lärsituationer i vardagen.
Här lär sig barnen genom lek, fantasi och utforskande tillsammans med trygga vuxna som medforskare. Tillsammans bygger vi en stimulerande miljö där barn får upptäcka sin omvärld och växa som individer.
Är du en förskollärare som drivs av passionen för barns lärande, har kraften att utveckla och är drivande och delaktig i att kollegialt utveckla utbildningen i förskolan? Då är du kanske vår nya förskollärare.
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och som kan använda din kunskap och erfarenhet för att systematiskt synliggöra hur vi som arbetar på förskolan kan skapa de bästa förutsättningarna för alla barns utveckling och lärande.Publiceringsdatum2025-10-24Dina arbetsuppgifter
Som förskollärare har du ansvar för att på ett professionellt sätt leda det pedagogiska arbetet i ditt arbetslag och på förskolan som helhet. Du är aktivt deltagande och närvarande i utbildningen och i kollegiala sammanhang.
Inom ramen för uppdraget förväntas du:
- vara väl förankrad i förskolans läroplan för att omsätta dess principer i den dagliga verksamheten ha god erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete i syfte att få barnen att nå så långt som möjligt i både sin utveckling och sitt lärande utgå från enhetens mål och behov och i enlighet med Porslinskvarterets pedagogiska koncept och värdegrund bidra till ett gott arbetsklimat och en god arbetsmiljö engagera dig helhjärtat i barnens perspektiv, utveckling och lärande.
- Tjänsten innebär att du ansvarar för och leder det pedagogiska arbetet mot uppsatta mål, både i ditt arbetslag och i samarbete med andra förskollärare på förskolan. Målet är att ständigt sträva efter ökad kvalitet och likvärdighet.
- Du förväntas leda arbetslaget och förskolan framåt genom öppen och prestigelös dialog där barnens behov står i centrum.Kvalifikationer
Det är meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat som förskollärare men vi välkomnar även nyexaminerade förskollärare att söka. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vill du vara med och göra skillnad och ha en betydelsefull roll i en organisation som ständigt utvecklas? Varmt välkommen in med din ansökan så att vi får tillfälle att berätta vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig.
För slutlig anställning tillämpar vi enbart ett skriftligt förfarande där anställningsavtal tecknas digitalt av båda parter. Vi vill också upplysa att anställningen omfattas av krav enligt skollagen vilket medför att arbetssökande ska uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister innan vi som arbetsgivare kan ingå slutlig anställning.
Vi uppmuntrar därför dig som söker att i direkt anslutning till att du skickar in din ansökan beställa ett utdrag från belastningsregistret. Blanketten för att beställa utdraget hittar du via polisen.se.
Vi undanber oss kontakter med rekryterare och annonsförmedlare. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/424". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Edukatus Alliance AB
(org.nr 556613-9290) Arbetsplats
Skolalliansen Förskola, Gustavsberg Kontakt
Inan Senturk 0706495800 Jobbnummer
9574341