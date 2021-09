Förskolelärare sökes till föräldrakooperativet Grodan - Grodan, Ek För - Förskollärarjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Grodan, Ek För

Grodan, Ek För / Förskollärarjobb / Stockholm2021-09-17Vill du arbeta som förskollärare på en familjär förskola i ett härligt team? Just nu söker vi en legitimerad förskolelärare och trivs med att arbeta på en mindre förskola, med korta beslutsvägar och stor möjlighet att påverka.Grodan är ett mysigt föräldrakooperativ med en familjär atmosfär där pedagoger, barn och föräldrar känner varandra väl. Vi har fem anställda (inklusive rektor och kock) samt 18 barn som går i en åldersblandad barngrupp. Grodans vision vilar på tre olika delar: Trygghet, Kreativitet och pedagogik. Vi eftersträvar inkludering, skaparglädje, respekt - och barnets perspektiv i centrum. Verksamheten bedrivs i stora och ljusa lokaler i Västertorp.Arbetsuppgifter:Som förskollärare har du tillsammans med övriga i arbetslaget ansvar för att planera och bedriva det pedagogiska arbetet utifrån aktuella styrdokument. Du arbetar aktivt med barnens pedagogiska dokumentation och verksamhetens systematiska kvalitetsarbete tillsammans med rektor och övriga pedagoger.Vi söker dig som har:En förmågan att möta barnen individuellt och sprida en varm och positiv atmosfär. Du är ambitiös och driven, men också lugn och trygg i din roll. Du skapar goda relationer med barn och föräldrar, arbetar självständigt men gillar också att samarbeta. Du har egna pedagogiska visioner och utmanar barnen i vardagen genom lek, fantasi och skapande.Du ser fördelarna med en liten verksamhet med korta beslutsvägar och stora möjligheter att påverka.Om oss - föräldrakooperativet Grodan:Föräldrakooperativet Grodan är en liten åldersintegrerad förskola med 18 barn. Verksamheten har bedrivits sedan 1988 och är belägen i Västertorp i södra Stockholm.Personaltäthet - Personalstyrkan består av en rektor (leg förskolelärare), två barnskötare och en kock. Rektor arbetar deltid (40 %). Vi ser personaltätheten som en viktig del i vår verksamhet. Den veckodag då rektor sitter med administrativa sysslor avlastar en förälder i barngrupp eller i köket, detta för att säkerställa hög bemanning och god pedagogisk verksamhet veckans alla dagar.Fina lokaler och närområden - De stora lokalerna med verkstad, kuddrum och lugnt rum erbjuder barnen en lugn miljö att utvecklas i. I park och angränsande skogsområde får de möjlighet att utforska naturen och låta omgivningen vara inspiration för lek och upptäckande. Vi åker regelbundet på olika utflykter.Filosofi och inlärningssyn - Med hjälp av en engagerad personalstyrka kan vi stimulera barnen till att bli trygga, självständiga och kreativa individer. Vi inspireras av Reggio Emilias filosofi där barnet står i centrum. Vi vill skapa en miljö som erbjuder barnet en mångfald av uttrycks- och inlärningssätt. En kreativ miljö där barnen får prova på olika former av skapande såsom snickeri, drama, lera och måleri, men också fri lek där fantasin får styra. För att barnen ska få fördjupa sina kunskaper arbetar vi temainriktat över terminerna utifrån barngruppens intressen. Under hösten går personalen utbildning i skogsmulle-pedagogik via Friluftsfrämjandet.Vi erbjuder:Pedagogiska hemlagade måltider av vår fantastiska kock.Friskvårdsbidrag 3000/år.Arbetskläder och skobidrag.Betald ledighet mellan jul och nyår om inga barn är schemalagda.Fortbildning.Vi tillämpar 6 månaders provanställning.Tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.Välkommen att ansöka!2021-09-17Sista dag att ansöka är 2021-11-01Grodan, Ek FörStörtloppsvägen 3612945 Hägersten5977123