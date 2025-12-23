Förskolechef / Rektor till Föräldrakooperativ i Enskede Gård
Föräldrakooperativet Linden, Ekonomisk Fören / Pedagogchefsjobb / Stockholm Visa alla pedagogchefsjobb i Stockholm
2025-12-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Föräldrakooperativet Linden, Ekonomisk Fören i Stockholm
Förskolechef / Rektor till Föräldrakooperativ i Enskede GårdPubliceringsdatum2025-12-23Om tjänsten
Föräldrakooperativet Linden i Enskede Gård söker en ny förskolechef/rektor. Vi söker dig som brinner för barns lärande, sätter barnet i centrum och vill vara en närvarande ledare i vardagen. Du trivs med att arbeta nära barn, pedagoger och vårdnadshavare och vill fortsätta utveckla en trygg och välfungerande förskola.
Om rollen
Tjänsten är uppdelad mellan arbete i barngrupp (ca 80 %) och administrativa/ledande uppgifter (ca 20 %). Som förskolechef leder du det dagliga arbetet på förskolan i nära samarbete med huvudmannen (styrelsen).
I uppdraget ingår bland annat ansvar för:
pedagogisk verksamhet enligt läroplan och verksamhetsplan
personal, schemaläggning och arbetsmiljö
verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete
kontakter med vårdnadshavare, leverantörer och myndigheter
Vi erbjuder bra arbetstider, marknadsmässig lön och goda möjligheter att påverka och utveckla verksamheten.
Om förskolan
Föräldrakooperativet Linden är en liten och personlig förskola med 20 barn, uppdelade på två avdelningar: Fröet, med 8 yngre barn, och Blomman, med 12 äldre barn. Förskolechefen är en del av den pedagogiska verksamheten och arbetar i barngrupp tillsammans med övriga pedagoger.
Förskolan arbetar med en genomtänkt kostpolicy och strävar efter att använda ekologiska råvaror samt laga maten från grunden, med stöd av en egen kock. Vi arbetar aktivt för att vara en kemikaliesmart förskola och har närhet till både grönområden och lekplats. Förskolan drivs av engagerade vårdnadshavare, har god ekonomi och mycket goda resultat i den årliga brukarundersökningen.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad förskollärare och har flera års erfarenhet av pedagogiskt arbete inom förskola. Erfarenhet av arbete som förskolechef/rektor och genomförd eller påbörjad rektorsutbildning är meriterande.
Som person är du trygg, ansvarstagande och närvarande i ditt ledarskap. Du är välorganiserad och strukturerad, har god förmåga att planera och följa upp arbetet, och kan samtidigt vara flexibel i vardagen. Du arbetar självständigt, samarbetar väl med andra och är en förebild som inspirerar och utvecklar kollegor. Du har mycket goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Läs gärna mer om förskolan på vår hemsida:https://fklinden.se/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28
E-post: info@fklinden.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Förskolechef / Rektor". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Föräldrakooperativet Linden, Ekonomisk Fören
, https://fklinden.se/
Lindevägen 80 (visa karta
)
120 48 ENSKEDE GÅRD Arbetsplats
Linden Ek Fören, Föräldrakooperativet Jobbnummer
9663198