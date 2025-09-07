Förskolan I Ur och Skur Lilla Holm söker barnskötare
2025-09-07
Förskolan Lilla Holm drivs som ett föräldrakooperativ och vi är certifierade i I Ur och Skur.
Vi är ett mycket gott gäng pedagoger och i vårt team finns även en kock som lagar mat från grunden och arbetar svinnsmart. Förskolan ligger i en fantastisk lantlig miljö på Stora Holms Säteri, en gård från 1600-talet, på Hisingen.
Vi bedriver skogsgrupper med Knopp, Knytte och Mulle och fokuset i verksamheten är vår utemiljö. Vi strävar även att vara uppdelade i mindre barngrupper i alla våra aktiviteter. Barnen och pedagogerna utforskar tillsammans gård och närmiljöer där det finns oändligt med undervisningstillfällen. Vi har parker i anslutning till förskolan och nära till skogen dit vi även gör utflykter med medtagen mat från vår kock.
Låter detta intressant?
Vi söker dig som är utbildad barnskötare. Du får gärna ha kunskap om friluftsliv och kunna omsätta det i praktisk handling. Du ska ha initiativförmåga, ett professionellt förhållningssätt och god samverkansförmåga med kollegor och föräldrar. Är du nyfiken och tycker om att lära dig är det ett plus.
Meriterande är erfarenhet av arbete i förskola och att du känner dig trygg i din barnskötarroll. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer sker löpande så vänta inte med att höra av dig. Varmt välkommen med din ansökan!
